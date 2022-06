Marujada de Guerra do Caprichoso se despede de Manaus com ensaio técnico hoje

Concluindo os ajustes técnicos para o Festival de Parintins, a Marujada de Guerra promove ensaio de despedida rumo a Parintins hoje (15), às 19h. O local do evento é o Atlético Rio Negro Clube, no Centro de Manaus.

O item oficial encerrará a temporada de preparação para o espetáculo de arena do Boi Caprichoso com quinze ensaios realizados ao torcedor azul e branco. O coordenador geral da Marujada de Guerra em Manaus, Rogério Jesus, exalta a dedicação dos marujeiros. “Foi um período curto e a preparação foi intensa desde o início, concluímos a temporada preparados para mostrar porque somos o melhor ritmo do Festival”, destacou.

A despedida da Marujada de Guerra contará com o levantador de toadas do item em Manaus, Paulinho Viana, e convidados. Corpo da Dança Caprichoso (CDC), Troup Caprichoso, Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB) também participam do evento, que tem início às 19 horas. A entrada custa R$ 10 na portaria e mesas podem ser adquiridas a R$ 80 pelo contato (92) 99112-1094.

Caravana Azulada

Nesta sexta-feira, 17, a Caravana Azulada partirá rumo a Parintins e os últimos passaportes estão à venda no escritório do Movimento Marujada (prédio da Rádio Rio Mar, 3º andar, sala 304 – Centro), no horário comercial.

O Movimento Marujada informa que os passaportes estarão à venda nesta quarta-feira, no ensaio da Marujada de Guerra e Bar do Lourinho (Av. Constantino Nery, 2230 – Chapada), mediante disponibilidade. “A procura pela Caravana Azulada se intensificou com a proximidade da viagem, então, é preciso assegurar o passaporte o quanto antes”, disse.

Os passaportes da Caravana Azulada custam R$ 400 e constam de passagens de ida e volta, com alimentação durante a viagem inclusa, e podem ser adquiridos em diversas formas de pagamento sob consulta. Para maiores informações, os contatos são (92) 99103-6772 e 99164-2585.

