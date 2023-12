Mundo Encantado do Natal: Árvore do Largo de São Sebastião será iluminada amanhã

Luzes, elementos natalinos e um colorido de encher os olhos. A Árvore de Natal do Largo de São Sebastião será iluminada nesta sexta-feira (8). A celebração inicia às 17h com atrações artísticas, música, personagens temáticos, até o momento mais aguardado pelo público: o acionamento das luzes do símbolo natalino, acompanhado por um cortejo com a presença do Papai Noel. A ornamentação temática segue no Largo de São Sebastião até o dia 6 de janeiro, ampliando as oportunidades para que as famílias visitem o espaço.

Ainda na sexta-feira (8) será inaugurada a Exposição de Presépios “Uma Noite de Esperança”, na Casa das Artes, na rua José Clemente, no Largo de São Sebastião. A mostra comemora os 800 anos da criação do presépio, por São Francisco de Assis, montado em 1223, na cidade de Greccio, na Itália. A iniciativa é o resultado da parceria entre Secretaria de Cultura, a Custódia dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima e o Museu dos Capuchinhos.

A mostra concentra 45 obras, provenientes de um concurso de presépios, realizado de setembro a novembro na capital, além dos acervos do Centro Cultural Povos da Amazônia e da Igreja de São Sebastião. Foram utilizados diferentes materiais, tamanhos, cores e características distintas, como metal, papel, porcelana, resina crochê, cristal, palha, entre outros.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, as atividades dão continuidade à programação do Mundo Encantado do Natal, promovido pelo Governo do Estado. “Apresentações artísticas acontecem no Largo de São Sebastião, nos nossos espaços culturais, nos municípios, nos Centros de Educação de Tempo Integral. E, nesta sexta-feira, vamos entregar a Árvore de Natal do Largo, além da exposição de presépios e iniciar a temporada do espetáculo Quebra-Nozes. Todos são muito bem-vindos”, reforça o secretário.

Estreia no Teatro Amazonas

A partir das 19h, o espetáculo “O Quebra-Nozes e o Reino Encantado dos Doces” inicia temporada no Teatro Amazonas. A atração é protagonizada pelo elenco do Ballet Álvaro Gonçalves, acompanhada pela Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões, Madrigal do Amazonas, Balé Folclórico e Coral do Amazonas. Serão oito apresentações gratuitas, mediante inscrição online no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

As vagas para os espetáculos dos dias 8, 9 e 10 de dezembro foram preenchidas na última quarta-feira (6). Para as apresentações dos dias 13 a 17/12, as inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (11).

A montagem amazonense do espetáculo, adaptada do balé clássico do compositor Tchaikovsky (1840-1893), tem direção geral de Álvaro Gonçalves. No palco, a história se passa na noite de Natal, quando Clara recebe a visita de seu padrinho, o inventor Herr Drosslmeyer. Ele a presenteia com o “Quebra-Nozes”, um boneco encantado que ganha vida e conduz Clara a uma grande aventura por diversos reinos encantadores.

A regência da Filarmônica é de Marcelo de Jesus. “Todo mundo conhece essa história. Já viu os desenhos, já viu o filme. É uma ótima oportunidade para relembrar a infância e celebrar o natal”, declarou o maestro.

A programação do Mundo Encantado do Natal pode ser encontrada nas redes sociais @culturadoam.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa