Casa de Praia Zezinho Corrêa é palco de toadas de boi-bumbá neste fim de semana

A Casa de Praia Zezinho Corrêa, administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), vai receber, hoje e domingo (9 e 10), a partir das 18h, duas atrações locais, que agitarão o fim de semana com toadas de boi-bumbá, além de outras programações no espaço. O espaço está situado na avenida Coronel Teixeira, no complexo turístico da Ponta Negra, zona Oeste.

No sábado (9), a primeira atração será a cantora Liah Oliveira, que cantará grandes sucessos, com o melhor da boemia e do samba, MPB e MPA. Em seguida, a cantora Inayara subirá ao palco Murilo Rayol com toadas de boi-bumbá, para animar a noite dos visitantes que forem prestigiar a Casa de Praia.

“Após duas décadas de portas fechadas, a Casa de Praia Zezinho Corrêa ressurgiu como um palco para artistas renomados, tanto locais quanto nacionais e internacionais. Além disso, o local proporciona uma experiência gastronômica única, destacando os sabores autênticos da Amazônia. Neste fim de semana, celebrem conosco, durante dois dias, toadas de boi-bumbá, uma homenagem às raízes culturais e artísticas que enriquecem nossa cidade”, declarou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Já no domingo (10), a ‘Tardezinha’ contará com apresentações marcantes do cantor Rainier, explorando diversos gêneros da MPB. O grupo Boteco do Boi encerrará a noite com suas interpretações das tradicionais toadas de boi-bumbá.

