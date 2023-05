David Almeida sanciona hoje, Plano de Cultura de Manaus no Casa de Praia Zezinho Corrêa

O prefeito David Almeida vai sancionar o Plano Municipal de Cultura (PMC) e concederá entrevista em coletiva de imprensa, neste domingo, 28/5, às 18h, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste.

O instrumento jurídico reúne um conjunto de diretrizes, estratégias e metas para orientar o poder público na formulação de políticas culturais pelos próximos dez anos, além de abrir portas para recursos e investimentos na área cultural.

O plano é um dos compromissos de campanha do prefeito David Almeida, e a peça que faltava para completar o chamado “CPF” da Cultura, sigla que significa: Conselho, Plano e Fundo, representando as instâncias básicas que integram o Sistema Municipal de Cultura, um modelo de gestão apresentado pelo Sistema Nacional de Cultura.

Cultura valorizada

A cerimônia de entrega do Plano Municipal de Cultura terá a presença dos conselheiros de cultura de Manaus, de artistas e representantes dos segmentos culturais. Como parte da programação, teremos a participação do poeta Dori Carvalho e da cantora Lucilene Castro.

O momento marcante da solenidade será a assinatura de sancionamento do Plano Municipal de Cultura, pelo prefeito, e sua entrega à população e artistas de Manaus. No intervalo dos shows programados pela Semtepi para o domingo, com atrações regionais, a cantora Lucilene Castro fará uma participação especial e o poeta Dori Carvalho vai recitar um poema, além da divulgação de vídeos com depoimentos de artistas representativos dos segmentos artísticos.

PMC Aprovado

A Câmara Municipal se Manaus (CMM) aprovou no último dia 15, por unanimidade, o Plano Municipal de Cultura que terá validade de 10 anos, com atualizações a cada dois anos, e no domingo receberá a sanção do prefeito de Manaus.

O plano foi elaborado com base nas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, mas com vistas às peculiaridades e realidades locais.

O Concultura, por meio de seus conselheiros, coordenou o trabalho de elaboração do Plano de Cultura, definindo as diretrizes, programas e ações que nortearão as políticas culturais em nossa cidade. Esse trabalho envolveu consultas públicas com os segmentos artísticos e, ao final, resultou num dos planos culturais mais avançados do Brasil em termos de perspectivas e resultados para a população.

