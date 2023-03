Shopping Ponta Negra exibe ‘Gato de Botas 2’ em sessão para pessoas com autismo

A rede Cinépolis no Shopping Ponta Negra realiza amanhã (25), às 14h, uma exibição inclusiva do filme “Gato de Botas 2: O Último Pedido”. A sessão será adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral.

A sessão se caracteriza pela ambientação diferenciada das demais, proporcionando uma experiência agradável com volume de som reduzido, luzes apenas 50% acesas e fluxo liberado para entrada e saída a qualquer momento.

Para a pessoa com TEA, a entrada é gratuita, e um acompanhante tem direito à meia-entrada, mediante apresentação de carteira de identificação ou laudo. Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheterias, totens no cinema ou por meio do site www.cinepolis.com.br.

Sinopse

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira – que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Ficha Técnica

O Gato de Botas 2: O Último Pedido

Direção: Bob Persichetti

Dubladores: Alexandre Moreno, Sérgio Moreno, Giovanna Ewbank, Marcos Veras, Miriam Ficher, Sérgio Malheiros, entre outros

Roteiro: Tom Wheeler

Duração: 102 minutos

Distribuidora: Universal Pictures

Com informações da assessoria