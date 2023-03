‘Prêmios Literários Cidade de Manaus 2023’ seguem com inscrições abertas até o dia 31

Os escritores de todo o Brasil têm, até o dia 31 de março, para a disputa dos “Prêmios Literários Cidade de Manaus 2023”. O concurso tem abrangência nacional, organizado pelo terceiro ano consecutivo pela Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). As inscrições estão disponíveis pelo site https://concultura.manaus.am.gov.br/organograma/premio-literario.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, destaca a evolução e inovações dos prêmios em 2023. “A Prefeitura de Manaus inovou mais, e a nova Lei 2.960, de 5/10/22, trouxe alterações importantes, unificando as categorias, aumentando a premiação para R$ 8 mil a todos os vencedores, assegurando a publicação impressa das obras vencedoras, dando mais visibilidade aos livros”, ressaltou.

Para a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, os prêmios literários vêm revolucionando a cidade de Manaus. “Não só no sentido de fortalecer os grandes escritores, mas também fazer com que a sociedade possa reconhecer que a leitura é importante para a formação do capital intelectual das crianças e dos jovens. Então, os prêmios literários, além de trazer tudo isso, eles ainda fortalecem os nossos escritores”, reforçou.

O concurso é destinado a premiar, anualmente, obras inéditas de autores brasileiros. O concurso é um dos mais destacados do país e, além de ajudar a estimular os talentos literários, promove e insere a cidade de Manaus no calendário literário nacional.

Prêmios

O novo formato envolve as seguintes categorias: prêmio Álvaro Maia (romance ou novela), prêmio Arthur Engrácio (contos), prêmio Péricles Moraes (crônicas), prêmio Violeta Branca Menescal (poesia), prêmio Samuel Benchimol (ensaio), prêmio Áureo Nonato (memória e jornalismo literário), prêmio Alfredo Fernandes (literatura infantojuvenil), prêmio Álvaro Braga (livro de teatro), prêmio Mário Ypiranga Monteiro (ensaio de tradições populares) e o prêmio Djalma Batista (temática amazônica).

O presidente do Concultura, Tenório Telles, ressaltou que essa ação foi concebida com o objetivo de promover a literatura e incentivar os escritores.

“É uma realização do Concultura e Manauscult para fomentar as atividades literárias em nossa cidade. É um importante incentivo para todo aquele que se dedica ao cultivo da palavra escrita. O prêmio é, atualmente, um dos mais importantes do Brasil e projeta a cidade de Manaus no circuito dos concursos literários nacionais”, destacou Telles.

Prazos

Os principais prazos para os escritores participarem do concurso são o de inscrição (até 31/3), análise das obras pela comissão julgadora (10/4 a 7/7), e publicação dos resultados (11/7), no Diário Oficial do Município e portal do Concultura.

Com informações do Concultura