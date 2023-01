Prefeitura sanciona Dia da Poesia no calendário de Manaus em homenagem a Luiz Bacellar

A Prefeitura de Manaus sancionou a Lei 3.013, que institui o Dia da Poesia, em 4 de setembro. Publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de ontem (11), a Lei institui a data no calendário oficial da capital amazonense. O projeto de lei é de autoria do vereador de Manaus Raiff Matos, que atendeu sugestão feita pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura), órgão auxiliar da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A data escolhida para marcar o Dia da Poesia homenageia o poeta Luiz Bacellar, nascido em 4 de setembro. Na gestão do prefeito David Almeida, o poeta tem sido homenageado com o “Dia B”, com a realização de eventos organizados pelo Concultura e Manauscult, entre eles, saraus, palestras e exposições.

Luiz Bacellar, falecido em 2012, aos 84 anos, é considerado um dos maiores poetas manauaras. Foi também um dos que mais retrataram Manaus nas próprias obras.

Reconhecimento

A diretora-presidente em exercício da Manauscult, Oreni Braga, ressaltou a importância da data. “Luiz Bacellar é um dos maiores poetas que a literatura brasileira e amazonense ganhou e que recebe essa merecida homenagem da cidade, que ele tanto retratou em poemas”.

Para o presidente do Concultura, Tenório Telles, essa iniciativa, além de promover a poesia, será um estímulo para o cultivo da palavra poética, principalmente entre os jovens.

“A poesia é fundamental na vida das sociedades e das pessoas. Celebrar a vida e a obra de um poeta como Luiz Bacellar é um ato de reconhecimento da Prefeitura de Manaus e fundamentalmente uma oportunidade de destacar anualmente em nossa cidade a poesia, a palavra e a leitura, com seu poder de transformar a vida das pessoas”, destaca o presidente do Concultura.

Calendário oficial

A lei ressalta que a comemoração da data deve ser incluída na agenda dos departamentos municipais de cultura, turismo, educação, além da promoção de lazer, com a realização de eventos alusivos à história da literatura brasileira e de homenagens aos poetas locais.

Poderão ainda ser criados concursos, saraus, peças e exposições literárias com o objetivo de fomentar, incentivar, apoiar, descobrir, reunir e premiar poetas locais.

Com informações do Concultura