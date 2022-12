Prefeitura promove cultura, eventos e artistas locais e atrai a atenção da mídia nacional

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realizou, durante o segundo semestre de 2022, diversos projetos que destacaram-se regional e nacionalmente como o #SouManaus Passo a Paço; Arte Pela Cidade; Manaus Adventure; Feirinha do Tururi; Boi Manaus; Ruas da Copa; Temporada de Cruzeiros e o Festival Literário de Manaus (Flim).

Segundo o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, a apresentação do balanço comprovou o sucesso das ações realizados pela Fundação. “A avaliação que fizemos com os diretores da Manauscult foi muito positiva e animadora. A equipe se empenhou bastante e realizou trabalhos eficazes. O ano de 2021 foi marcado por diversos desafios trazidos pela pandemia da Covid-19, mas, neste ano, conseguimos tirar do papel projetos que estavam parados, como o #SouManaus Passo a Paço, realizar uma série de ações em prol da cultura da nossa cidade firmada no diálogo com os artistas e ainda receber turistas de diversas nacionalidades com a Temporada de Cruzeiros”, pontuou o presidente.

#SouManaus Passo a Paço 2022

No mês de setembro, arte, cultura, turismo, gastronomia, sustentabilidade e boa música, estiveram presentes no maior festival de artes integradas do Norte do País, o #SouManausPasso a Paço 2022, que aconteceu entre os dias 3 e 6.

O festival movimentou a cidade e teve recorde de público. Mais de 380 mil pessoas circularam no centro histórico de Manaus. Artistas locais, nacionais e até internacional passaram pelos sete palcos do festival.

“Um completo sucesso, essa frase define o #SouManaus, fizemos um balanço totalmente positivo do evento. O sucesso iniciou com a escolha dos artistas que vieram se apresentar, escolhidos pela população. E conforme determinou o prefeito David Almeida, nós já estamos providenciando, para o ano que vem, abrir mais espaços, mais palcos e ter um nome de peso internacional”, ressaltou Oliveira.

Os espetáculos regionais de teatro também ganharam destaque em meio à programação, com diferentes apresentações gratuitas realizadas no Teatro da Instalação, no Centro. Outro destaque positivo do festival foi o espaço “Cultura Urbana”, que contou com apresentações de RAP; batalhas de Breaking; batalha de MC; graffiti e lambe ao vivo; batalha de slam; batalha de Geek, entre outras atividades culturais.

Arte Pela Cidade

Facilitar o acesso da população à cultura, esse foi o objetivo da 1ª edição do projeto multicultural “Arte Pela Cidade”, que percorreu dez bairros de Manaus, durante 48 dias, contemplando 236 artistas locais com diversos tipos de intervenções artístico-culturais como apresentações musicais de cantores solo/duo/trio/banda de pequeno porte; apresentações de flash mobs; DJs; apresentações pocket de teatro, dança e circo; arte de rua – break, hip hop, slam de poesia; e apresentações de contação de histórias.

Um dos compromissos da gestão do prefeito David Almeida com a classe artística, o “Arte Pela Cidade” aconteceu em espaços públicos, como praças, logradouros, feiras, mercados, parques, anfiteatros, galerias e terminais de integração, que foram usados para agitar a população durante os dias que antecederam a realização do “#Sou Manaus Passo a Paço 2022”.

Manaus Adventure 2022

Outro destaque positivo realizado pela Manauscult foi a primeira edição do “Manaus Adventure 2022”, o maior evento de turismo de esporte de aventura da região Norte, que ocorreu entre os dias 14 e 16 de outubro, na praia da Ponta Negra.

Cerca de mil atletas estiveram reunidos entre as modalidades de pesca esportiva, onde 21 campeões brasileiros de nove estados estiveram presentes participando e disputando o troféu de campeão da “1ª Copa Brasil da Pesca Esportiva do Manaus Adventure” e da “8ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã”.

Na natação, o maior desafio de águas abertas do Norte do País, a maratona aquática “Rio Negro Challenge (RNC)”, reuniu mais de 190 atletas, na praia da Ponta Negra. Além dos diversos nadadores amadores, o “Rio Negro Challenge”, do “Manaus Adventure”, contou com a participação de atletas da seleção brasileira absoluta de águas abertas e também de nadadores olímpicos de equipes internacionais de países como França, Espanha e Venezuela.

A campeã Olímpica Ana Marcela, medalha de ouro na prova de 10 quilômetros na maratona aquática da Olimpíada de Tóquio (Japão), em 2021, participou do desafio de 2 e 4 quilômetros do “Manaus Adventure”.

Nos esportes de aventura os atletas amadores encararam escalada, remo, natação com obstáculos, rapel e tirolesa no “1º Manaus Jungle Adventure”. E os estudantes da rede municipal de ensino, com apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tiveram a oportunidade de mergulhar no turismo de aventura e natureza no “1º Manaus KidsAdventure” em um dia no Park Ecoforest.

Feirinha do Tururi

A “Feirinha do Tururi”, considerada um esquenta para o “Boi Manaus”, atingiu um público histórico neste ano, mais de 40 mil pessoas passaram pela feira durante os nove dias de evento. Mais de 50 atrações embalaram os participantes no ritmo do “dois pra lá, dois pra cá”. A feirinha movimentou o setor, um dos que mais sofreu com a pandemia da Covid-19 e que estava sedento pelo retorno da grande festa.

Além das apresentações dos artistas locais, a feirinha contou com exposições, feira gastronômica e de artesanato que movimentou pouco mais de R$ 70 mil e gerou 60 postos de trabalho diretos.

Boi Manaus 2022

O Boi Manaus 2022, aconteceu entre os dias 21 e 23 de outubro, no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, zona Centro-Oeste da cidade. Foram 24 horas de shows e mais de 50 atrações distribuídas em três trios elétricos durante os três dias de programação.

O evento, neste ano, também recebeu o Selo Sustentabilidade Tesouro Verde, concedido pelo Grupo Brasil Mata Verde (BMV). A certificação foi obtida por meio da aquisição de 243 Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS) homologadas dentro do programa BMV, que atesta o compromisso com a preservação do meio ambiente pela organização do evento. A certificação ganhou destaque nacional com a tradicional revista ‘Caras’.

Na primeira noite do “Boi Manaus”, (21/10), um público rotativo de seis mil brincantes passou pelo evento de boi-bumbá. Na segunda noite, (22/10), mais de 20 mil pessoas lotaram o Sambódromo, já na última noite do Boi Manaus contou com a presença de mais de 30 mil brincantes.

Ruas da Copa

Os torcedores da Seleção Brasileira de Futebol puderam acompanhar as partidas da seleção “Canarinho”, na Copa do Mundo Qatar 2022, em cinco pontos da cidade: ruas 03 e Professora Isaura Barroncas, Alvorada I; rua 24 de Agosto, Morro da Liberdade; rua Capitão Francisco Falcão, São José II; e rua Santa Isabel, Vila da Prata. Os espaços foram habilitados pelo edital “Ruas da Copa”, da Manauscult.

Os locais funcionaram como pontos de transmissão e receberam, por meio do edital, estrutura como palco, som, telão, iluminação e banheiros químicos, durante todos os jogos do Brasil. As “Ruas da Copa” foram um atrativo turístico cultural e receberam cerca de 170 mil pessoas durante os jogos da Seleção Brasileira de Futebol.

Temporada de Cruzeiros 2022/2023

Até o final do ano quatro transatlânticos deverão atracar no porto da capital amazonense na atual “Temporada de Cruzeiros 2022/2023”. E a Manauscult, em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), realiza o receptivo dos turistas que desembarcam na cidade, que conta com rituais indígenas, apresentação de boi-bumbá, show de despedida, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

Nesta temporada, que tem encerramento previsto para maio de 2023, chegarão à capital amazonense 17 navios com um fluxo de aproximadamente 18 mil turistas, trazendo um incremento de mais de R$ 335 milhões na economia local. A maioria dos turistas são dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Ainda neste ano, a cidade receberá o M/S Marina, com mais de 2.200 turistas, no próximo dia 28/12.

Festival Literário de Manaus

Recentemente a Manauscult, em parceira com o Conselho Municipal de Cultura (Concultura), realizou o primeiro Festival Literário de Manaus (Flim), que reuniu mais de 500 pessoas, em dois dias de evento, no teatro Gebes Medeiros (Ideal Clube), no Centro. O festival faz parte do programa de governo do prefeito David Almeida, de promover a cultura em Manaus.

Com o tema “A Literatura e o Imaginário na Amazônia: Palavra e Encantaria”, o Flim promete colocar a capital amazonense na rota dos festivais literários do País. Durante os dois dias de programação, o evento contou com mesas temáticas, vivências literárias, palestras com escritores e saraus com recitais e performances artísticas.

Ao todo, 20 escritores locais e nacionais, como palestrantes e debatedores participaram do festival, que contou com a presença de quatro autores nacionais e regionais ganhadores do prêmio Jabuti, o mais importante da literatura nacional.

Réveillon Sustentável 2023 – Manaus Floresta Viva

Encerrando as atividades de 2022, a Manauscult ainda realizará o “Réveillon Sustentável”, com o tema “Manaus, Floresta Viva”, em três pontos da cidade. Neste ano, o evento terá um apelo de sustentabilidade ambiental.

A programação musical contará com artistas locais dos segmentos como o reggae, forró, sertanejo, alternativo, dentre outros. Os nomes dos artistas Guto Lima, Uendel Pinheiro, George Japa e Mikael já foram confirmados. Serão mais de 10 horas de shows.

Simone Mendes, Marquinhos Lessa e Joyce Cândido são as atrações nacionais anunciadas até aqui, além dos artistas regionais. A programação completa será informada em breve pela Manauscult.

Mais Ações

Durante o semestre a fundação ainda realizou projetos como: Feira do Paço; lançamento do Edital Thiago de Mello; lançamento do Edital de Avaliadores de Projetos Culturais; 16ª Primavera dos Museus; Programação Cultural do Aniversário de 353 anos de Manaus; Prêmios Literários Cidade de Manaus 2022; Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922; 2ª Mostra de Arte Indígena de Manaus – Minha Cultura; Recital Dia D de Drummond; Roda de Conversa – O Dia do Poeta; Feiras de Turismo (BTM, ABAV e FESTURIS); Semana do Turismo; Programa de Capacitação e Qualificação Para o Turismo; Participação em feiras locais de turismo; Exposição Sustentável do artista carioca Alfredo Borred; Pesquisas de Satisfação dos grandes eventos; Curso de Produção de Eventos de Rua; Café com Cultura; Apoio a Carreta do ExpoLivro; Apoio ao Brahma Fest; Festival da Consciência Negra; Apoio ao Pedala Tour; Exposição de arte Banho de Origens – MAO 353 – Vida e Cores; Programa de formação de artistas Manaus Pró-Cultura; Lançamento do Edital de Apoio Financeiro às Escolas de Samba de Manaus; Lançamento do Edital Manaus Faz Cultura entre outros projetos.

Com informações da Manauscult