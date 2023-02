Prefeitura divulga resultado preliminar do edital ‘Thiago de Mello – Artistas e Profissionais’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou ontem (13), o resultado preliminar do edital “Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”, no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.527, caderno 1. Para acompanhar o andamento do edital é só acessar o endereço: https://manauscult.manaus.am.gov.br

De acordo com a assessora técnica e coordenadora de editais da Manauscult, Renata Frota, para esta fase do edital, 300 projetos foram classificados e 109 não atingiram a nota mínima de 61 pontos e foram desclassificados.

“Como se trata de um resultado preliminar, os participantes que obtiveram a pontuação abaixo de 61 podem recorrer e entrar com recurso para que o projeto inscrito possa dar prosseguimento ao processo seletivo. É importante que se atentem quanto aos prazos”, ressaltou.

O prazo para recurso será de 14 a 23/2, para isso é necessário que o candidato envie por meio do e-mail: editalthiagodemello2022@gmail.com.com , o nome do proponente, módulo financeiro, identificar a categoria e justificar o motivo do recurso. No “Edital Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”, os prêmios por segmentos artísticos estão distribuídos em valores de R$ 15 mil, R$ 30 mil, R$ 45 mil e R$ 100 mil.

A avaliação dos projetos levou em conta os seguintes critérios: excelência, técnica, relevância cultural da proposta, aspectos de criatividade e de inovação, exequibilidade orçamentária, qualificação do proponente e proposta de contrapartida, com o mesmo peso e com pontuação específica, totalizando o máximo de 100 pontos.

O “Edital Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura” tem dotação orçamentária de R$ 1,6 milhão e premiação de até 55 projetos culturais, dividido em nove segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro e música.

Com informações da Manauscult