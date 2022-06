Nando Reis faz homenagem a Bruno e Dom e critica governo no show em Manaus

O cantor prestou homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips e se solidarizou com os familiares das vítimas mortos na Amazônia

Durante show em Manaus, realizado na madrugada deste sábado (18), cantor Nando Reis prestou homenagem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips, assassinados próximo à Terra Indígena Vale do Javari.

O cantor desembarcou na capital do Amazonas para apresentar o repertório da turnê “Nando Hit’s”, que relembra grandes sucessos da sua carreira.

No meio da apresentação, Nando Reis prestou homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips. O artista se solidarizou com os familiares e criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“É um absurdo um país em que aqueles que enfrentam garimpo ilegal, a pesca ilegal e protegem as florestas e os povos indígenas serem assassinados e tratados como criminosos. Eu queria apenas prestar minha solidariedade às famílias, o meu apoio aos ativistas e o meu repúdio a um governo que tem desdém pelo meio ambiente”, disse o cantor.

Após o discurso de Nando Reis, um vídeo em que o indigenista Bruno Pereira canta uma música na língua nativa da etnia Marubo foi exibido no telão.

Apresentação

O show de Nando Reis contou com um vasto repertório de sucesso. Canções como “Relicário”, “All Star” e “Por Onde Andei?” embalaram os fãs.

Um dos cinco filhos do cantor, Sebastião Reis, também participou do show ao lado do pai.

Com informações do G1-AM