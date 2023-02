Licitação do Museu os Bois Bumbás de Parintins será em março

A empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonastur, através da Comissão Permanente Interna de Licitação – COPIL, vai realizar no dia 8 de março de 2023, o procedimento licitatório na forma presencial, critério de julgamento Empreitada por menor preço global, modo de disputa fechado, para contratação de empresa especializada para construção do Museu dos Bois Caprichoso e Garantido de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

O secretário Marcos Apolo Muniz de Araújo, titular da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM), afirmou a reportagem que o Museu será mais uma das grandes obras do governo implantadas em Parintins no valor de no valor de R$ 11,1 milhões e quando pronto vai fortalecer a cadeia econômica e cultural na Ilha.

A captação de recursos para o Museu dos Bois vem de emenda parlamentar do senador Omar Aziz (PSD) junto ao Ministério do Turismo do Governo Federal e mais R$ 1,1 milhão em contrapartida da gestão do Governador Wilson Lima (UB).

O museu dos Bois será construído na Praça da Liberdade, na avenida Nações Unidas, no Centro de Parintins, em uma área total de 2.117,50m². E terá elementos e itens ligados ao Festival de Parintins, como peixes, cocar, banzeiro, dentre outros volumes, além de conservar toda a área verde e as tradicionais esculturas da praça da Liberdade.

Segundo o procedimento licitatório N°. 001/2023/COPIL/ AMAZONASTUR, o certame será realizado no Auditório da sede da Amazonastur – Av. Santos Dumont, s/n, Bairro Tarumã – CEP 69.041-000 – Manaus/AM.

O Edital e seus anexos poderão ser examinados sem ônus na sala da COPIL, e adquirido na Comissão Permanente Interna de Licitação da Empresa Estadual de Turismo – Amazonastur, na Avenida Santos Dumont, s/n, Tarumã, (em frente ao Aeroporto), CEP 69.041-000, Manaus/AM, de 2a a 6a feira, das 08h às 16h, mediante solicitação escrita e pagamento das cópias, considerando aqui o valor de R$ 0,20 (vinte centavos de reais), por folha do edital (frente e verso), recolhidos através da Conta 633.409-1, Ag. 0482-0, Banco Bradesco, em nome da Empresa Estadual de Turismo/ Amazonastur, e de forma gratuita, mediante apresentação de mídia digital (CD-ROM lacrado), ou ainda através de solicitação via e-mail copil@amazonastur.am.gov.br. O edital estará disponível a partir do dia 09 de fevereiro de 2023 (8:00h às 16:00h). Maiores informações: (92)2101-8181.

*Com informações da assessoria