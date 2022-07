Equipe de Marília Mendonça lança EP ‘Decretos Reais’

A equipe de Marília Mendonça lançou nas plataformas de streaming o EP “Decretos Reais”, que inicia um projeto póstumo da cantora, que morreu aos 26 anos, em novembro de 2021.

O volume 1 tem clássicos sertanejos e foi lançado na noite desta quinta-feira (21), véspera da data em que Marília Mendonça completaria 27 anos. Segundo a produção da cantora, novas faixas serão lançadas ao longo do ano e “outros decretos serão devidamente cumpridos”.

“Decretos Reais não é apenas um EP, um lançamento ou uma simples série de postagens comemorativas. É uma compilação de desejos, sonhos e planos deixados por Marília Mendonça que serão desenvolvidos em parceria entre Família e Work Show”, diz comunicado da equipe.

“Os lançamentos de hoje marcam apenas o início desse movimento. Tudo será conduzido de forma respeitosa, ética, profissional e com extremo amor”, também diz o texto divulgado logo antes do EP aparecer nas plataformas de streaming.

O EP “Decretos Reais” conta com 4 faixas (sendo uma delas um pot-pourri) extraídas da live “Serenata”, realizada em 15 maio de 2021. Na ocasião, a cantora incluiu no repertório clássicos da música sertaneja. As faixas selecionadas para o projeto são:

“Te Amo Demais” (César Lemos),

“Te Amo, O Que Mais Posso Dizer” ( Ovelha),

“Não Era Para Ser Assim” ( Cláudio Noam/Lucas Robles),

“Sendo Assim” (Jacinto José)/ “Muito Estranho” (Cláudio Rabello/Dalto).

*Com G1