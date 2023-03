Cantora se apresenta para cerca de dez pessoas no Lolla, viraliza e ganha seguidores

Um dos primeiros shows do Lollapalooza Brasil desta sexta-feira, 24, repercutiu nas redes sociais devido a falta de público. A situação ocorreu com a cantora Gab Ferreira, que subiu ao palco por volta de 12h e se apresentou para cerca de dez pessoas que estavam na plateia do festival.

Segundo internautas afirmaram nas redes sociais, ocorreu um atraso na abertura dos portões, o que teria impossibilitado que mais pessoas assistissem ao show. A informação também foi confirmada pela produção da artista à CNN.

Após o assunto repercutir na web, a cantora Gab ganhou apoio de muitas pessoas e conquistou novos milhares de seguidores em seu perfil oficial.

Em seus stories, ela afirmou que é uma artista independente e agradeceu pelas mensagens que recebeu. “Ontem foi um dia doído, mas queria falar que estou feliz e agradecer todas as mensagens de apoio. […] Eu vi muita gente me seguindo e indo escutar minhas músicas e quero agradecer de coração”, disse ela.