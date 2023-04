Baixista do Kiss, Gene Simmons, passa mal durante show na Arena da Amazônia

A banda Kiss teve que interromper o show em Manaus depois que o baixista, que também é um dos vocalistas do grupo, passou mal no palco. O show acontecia na capital, na noite de quarta-feira (12).

A apresentação acontecia no fim da noite, quando por volta das 0h, Gene Simmons pediu ajuda aos assistentes de palco para que trouxessem uma cadeira a ele. Ele parou de tocar e ficou imóvel no palco.

Na sequência, o vocalista Paul Stanley interrompeu o show e explicou que a banda precisava parar para que Gene fosse socorrido. O baixista foi levado pelos assistentes de palco até o bastidores.

A organização do evento pediu aos fãs que aguardassem e minutos depois a banda voltou ao palco e retomou a apresentação. Gene voltou ao palco tocando e cumprimentando a plateia em português: “Manaus, tudo bem!”, disse. “Obrigado”, completou.

O show continuou até a madrugada desta quinta-feira (13).

Após a repercussão, o baixista divulgou uma mensagem no Twitter, no início da tarde desta quinta-feira (13). No texto, ele confirmou que passou mal e agradeceu. “Ok, crianças. Não é grande coisa. Obrigado por seus desejos amáveis. Ontem à noite tocamos no Amazon Jungle Stadium/Brasil. A umidade e a temperatura estavam nas alturas”, disse, atribuindo o mal-estar ao calor que fazia em Manaus, no momento do show.

Gene afirmou que ficou desidratado. “Fui forçado a sentar para uma música. Voltamos ao palco em 5 minutos e terminamos o show”, disse.

De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (INMET), no momento do show, a temperatura em Manaus estava entre 26.9°C e 27ºC.

FONTE: G1