‘Noites Alienígenas’ chega ao Cine Casarão nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (6), véspera de feriado, às 17h30, o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, localizado no Centro de Manaus, recebe o longa-metragem ‘Noites Alienígenas’, do diretor Sérgio de Carvalho. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

Vencedor de seis categorias no Festival de Gramado, de 2022, incluindo a de Melhor Filme, ‘Noites Alienígenas’ retrata o lado urbano de Rio Branco, no Acre, apresentando personagens cujas vidas são marcadas pela mudança da rota do tráfico que começa a passar pela região.

O filme acompanha a história de Rivelino, Sandra e Paulo, três amigos de infância que cresceram na periferia de Rio Branco. O trio se reencontra a partir de uma tragédia em comum. Abordando os conflitos de uma sociedade em transformação e impactada de forma violenta com a chegada do crime organizado do Sudeste do Brasil, a obra é inspirada no romance de mesmo nome escrito pelo diretor do longa. A produção será reexibida na sexta-feira (7), às 15h30 e sábado (8), às 17h30.

Ainda na quinta-feira, às 15h30, estreia ‘A Garota Radiante’, de Sandrine Kiberlain. Irene é uma jovem judia, de 19 anos, cheia de energia. Sua família a observa descobrir o mundo, seus amigos, seu novo amor e sua paixão pelo teatro. Ela quer ser atriz e vive a vida com a despreocupação característica da juventude. Porém, ela não sabe que seus dias podem estar contados. O filme será reexibido na sexta-feira, às 17h30 e domingo (9), às 19h30.

E às 19h30, também de quinta-feira, estreia ‘Um Samurai em São Paulo’, de Débora Mamber Czeresnia. A história do mestre de caratê japonês Taketo Okuda contada pela perspectiva de uma de suas alunas, uma judia brasileira. Um encontro de culturas que coloca em questão o significado da autodefesa e o desejo de libertar-se de um mundo ameaçador. A produção será reexibida no sábado, às 15h30.