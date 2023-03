Morre Canisso, baixista da banda Raimundos

José Henrique Campos Pereira, conhecido como Canisso, morreu, aos 57 anos, nesta segunda-feira (13). O músico era baixista da banda de rock Raimundos, e a notícia foi confirmada pela equipe do grupo musical ao R7.

Lori, uma das filhas de Canisso, do casamento com Drica Vilhena, contou que o pai sofreu um acidente nesta manhã. “Meu pai sofreu um acidente em casa. Estamos a caminho do hospital. Por favor, vamos organizar uma corrente de oração forte pelo Canisso”, escreveu a jovem nas redes sociais.

Em outra postagem, na página do Facebook do músico, uma mensagem dizia que ele “sofreu uma queda decorrente de um desmaio”.

Duas horas após essa publicação, Lori anunciou a morte do pai nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi revelada. Drica Vilhena, mulher de Canisso, não se manifestou até o fechamento desta nota.

Canisso foi um dos fundadores dos Raimundos e integrante da formação original da banda — o grupo teve Rodolfo Abrantes como vocalista até 2001 e o guitarrista Digão nos vocais, a partir da saída de Rodolfo.

Com mais de 35 anos de trajetória, a banda marcou gerações com músicas de sucesso, como Mulher de Fases e A Mais Pedida.