Oscar coroa como melhor filme ‘Tudo em Todo o Lugar’, que leva 7 prêmios

“Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” confirmou o favoritismo e foi o principal vencedor do Oscar deste ano. O longa levou sete estatuetas, entre elas, a de melhor filme.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou os vencedores do mais importante prêmio da indústria de cinema americana neste domingo, dia 12.

Dirigido pela dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert, o filme levou sete estatuetas. Uma dos principais foi na categoria de melhor atriz, para Michelle Yeoh, a primeira asiática a receber um Oscar nesta categoria.

O vietnamita Ke Huy Quan ganhou o prêmio de ator coadjuvante e Jamie Lee Curtis levou o troféu de melhor atriz coadjuvante. O longa também foi premiado em melhor direção, roteiro original, montagem.

Ao todo, “Tudo em Todo o Lugar” concorreu a 11 prêmios. O filme foi o maior vencedor de melhor filme desde “Quem Quer Ser um Milionário”, de 2008, que levou oito estatuetas.

O longa já vinha colecionando troféus nas principais premiações de cinema, como o SAG Awards.

Na trama, uma imigrante chinesa nos Estados Unidos amargurada com sua rotina é jogada no multiverso e precisa transitar entre diferentes versões de si mesma para salvar o mundo.

Melhor filme

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (vencedor)

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

Entre Mulheres

Melhor direção

Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (vencedor)

Steven Spielberg, por Os Fabelmans

Todd Field, por Tár

Ruben Östlund, por Triângulo da Tristeza

Melhor ator

Austin Butler, por Elvis

Colin Farrell, por Os Banshees de Inisherin

Brendan Fraser, por A Baleia (vencedor)

Paul Mescal, por Aftersun

Bill Nighy, por Living

Melhor atriz

Cate Blanchett, por Tár

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Riseborough, por To Leslie

Michelle Williams, por Os Fabelmans

Michelle Yeoh, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (vencedor)

Melhor ator coadjuvante

Brendan Gleeson, por Os Banshees de Inisherin

Brian Tyree Henry, em Causeway

Judd Hirsch, em Os Fabelmans

Berry Keoghan, por Os Banshees de Inisherin

Ke Huy Quan, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (vencedor)

Melhor atriz coadjuvante

Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Hong Chau, por A Baleia

Kerry Condon, por Os Banshees de Inisherin

Jamie Lee Curtis, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (vencedor)

Stephanie Hsu, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor roteiro original

Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (vencedor)

Steven Spielberg & Tony Kushner, por Os Fabelmans

Todd Field, por Tár

Ruben Östlund, por Triângulo da Tristeza

Melhor roteiro adaptado

Edward Berger, Lesley Paterson & Ian Stokell, por Nada de Novo no Front

Rian Johnson, por Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Kazuo Ishiguro, por Living

Ehren Kruger, Eric Warren Singer & Christopher McQuarrie, por Top Gun: Maverick

Sarah Polley, por Entre Mulheres (vencedor)

Melhor fotografia

James Friend, por Nada de Novo no Front (vencedor)

Darius Khondji, por Bardo: Falsa Crônica de Algumas Verdades

Mandy Walker, por Elvis

Roger Deakins, por Império da Luz

Florian Hoffmeister, por Tár

Melhor trilha sonora

Volker Bertelmann, por Nada de Novo no Front (vencedor)

Justin Hurwitz, por Babilônia

Carter Burwell, por Os Banshees de Inisherin

Son Lux, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

John Williams, por Os Fabelmans

Melhor canção original

Sofia Carson – “Applause” (de Tell it Like a Woman)

Lady Gaga – “Hold My Hand” (de Top Gun: Maverick)

Rihanna – “Lift Me Up” (de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre)

“Naatu Naatu” (de RRR) (vencedor)

Son Lux – “This is a Life” (de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor edição

Mikkel E.G. Nielsen, por Os Banshees de Inisherin

Matt Villa & Jonathan Redmond, por Elvis

Paul Rogers, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (vencedor)

Monika Willi, por Tár

Eddie Hamilton, por Top Gun: Maverick

Melhor figurino

Mary Zophres, por Babilônia

Ruth E. Carter, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (vencedor)

Catherine Martin, por Elvis

Shirley Kurata, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Jenny Beavan, por Sra. Harris Vai a Paris

Melhor design de produção

Nada de Novo no Front (vencedor)

Avatar: O Caminho da Água

Babilônia

Elvis

Os Fabelmans

Melhor cabelo & maquiagem

Nada de Novo no Front

Batman

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Elvis

A Baleia (vencedor)

Melhor som

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Elvis

Top Gun: Maverick (vencedor)