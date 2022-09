Encerrando 5º dia de Rock in Rio, show do Green Day tem direito a pedido de casamento

Fã subiu ao palco após ser chamada por Billie Joe e foi pedida em casamento pelo namorado

Green Day foi uma das atrações principais da 5ª noite do Rock in Rio, e fechou as apresentações do Palco Mundo, ontem (9). A apresentação teve direito até a pedido de casamento no palco.

Pouco antes de subir ao palco, um pout pourri de músicas, como Hey Ho Let’s Go (do Ramones), We Will Rock You (Queen) e I Love Rock ‘n’ Roll (Joan Jett) animaram o público, junto com o Drunk Bunny (ou Coelho Bêbado), que faz presença frequente nas performances do grupo.

A banda abriu o show com American Idiot, umas das canções mais icônicas, e foi acompanhada por uma legião de fãs que não pararam de cantar um minuto. Holiday foi a segunda música do setlist, que levou o vocalista Billie Joe Armstrong a gritar por democracia no país.

Em seguida, e com uma energia incrível, o Green Day tocou Know Your Enemy. Como um verdadeiro showman, Billie fez o público cantar e dançar durante toda a canção. Uma fã chegou a subir, e correu para abraçar o vocalista, que deu o microfone na mão dela, a liberando para cantar parte da música.

Boulevard of Broken Dreams, foi a quarta música do setlist. Com solos perfeitos, o som foi ovacionado por quem assistia ao show ao vivo. E mais uma vez, uma fã subiu ao palco, chamada pelo vocalista. Um dos ápices da apresentação foi o momento em que a fã foi pedida em casamento pelo namorado, que estava junto da banda. Após celebrarem o noivado, ambos receberam cumprimentos de Billie Joe.

Além dos sucessos próprios, Green Day também tocou Rock and Roll All Nite da emblemática banda Kiss.

Com informações do Terra