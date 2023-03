‘Deadpool 3’: Hugh Jackman faz dieta de 8 mil calorias ao dia para reviver Wolverine

Ator faz seis refeições ao dia e se dedica nos treinos na academia para retornar com personagem icônico em ‘Deadpool 3’

Aos 54 anos, Hugh Jackman está seguindo à risca a dieta e a rotina de treinos para viver novamente Wolverine nos cinemas. O retorno do personagem acontecerá no filme Deadpool 3, protagonizado por Ryan Reynolds e previsto para 2024. E para isso, Jackman tem se dedicado bastante.

Recentemente o ator compartilhou nas redes socais vídeos e fotos na academia e, algo que chamou bastante atenção do público: as seis refeições que faz ao dia. O astro de Hollywood capturou as “marmitas” e escreveu: “Um dia na vida. Tornando-me. Wolverine. De novo.”

Segundo revelou com detalhes a publicação da Variety, Hugh Jackmann consome 8.300 calorias por dia. As refeições do ator incluem pratos com proteínas de peixe Black Bass (2.000 calorias), salmão da Patagônia (2.100 calorias), dois hambúrgueres de frango (cerca de 1.000 calorias cada) e dois lombos com capim (1.100 calorias cada).

Conhecido por seus muques e força descomunal, Wolverine (tanto nos cinemas quanto nas histórias em quadrinho) é um dos personagens que se eternizou com a interpretação de Hugh Jackman. O artista dá vida ao justiceiro desde o primeiro filme da franquia X-Men, em 2000. Ao todo, são 11 produções.

Sem bomba

Em janeiro deste ano, em entrevista ao programa “Who’s Talking to Chris Wallace” da HBO, Hugh Jackman revelou que nunca tomou esteroides para ganhar peso muscular. “Eu amo meu trabalho. E eu amo Wolverine, mas não amo tanto assim”, confessou. Em tom de descontração, ele também pediu desculpa aos veganos por consumir tanto frango.

Com informações do globo.com