Zezinho Corrêa será homenageado em show inédito da Banda Carrapicho

No próximo dia 17 de setembro, como parte da programação dos 76 anos de atuação do Sesc no Brasil, o anfiteatro da Ponta Negra será palco de um show inédito apresentado pela Banda Carrapicho, em tributo ao artista Zezinho Corrêa. A escolha das músicas seguirá o roteiro preparado pelo próprio Zezinho para a turnê que seria realizada em comemoração aos 40 anos da banda.

O show gratuito, promovido pelo Sesc Amazonas, terá início às 18h e contará com a apresentação de diversos artistas locais como Dudu Brasil, Luso Neto, Sandiego, Mikael, Arnaldo Barreto e a bateria da Escola de Samba da Reino Unido da Liberdade.

Quem for ao show terá surpresas ao longo da apresentação, conforme explica o coordenador de lazer do Sesc AM, Kilson Costa. “Estamos preparando uma apresentação linda, emocionante e, principalmente, exclusiva. O público, fãs e familiares presentes poderão conferir de perto uma novidade que o Zezinho estava produzindo e que não teve tempo de apresentar em vida”, explicou.

Zezinho Correa, ícone da cultura amazonense, trabalhou por mais de três décadas no Sesc AM. Após o sucesso da música ‘Tic, tic tac’, composição de Braulino Lima projetada na voz de Zezinho no álbum “Festa do Boi Bumbá”, de 1996, a Banda Carrapicho ficou conhecida internacionalmente apresentando a música, a beleza e a cultura amazônica aos mais diferentes públicos. Zezinho faleceu em fevereiro de 2021, aos 69 anos, vítima da Covid-19.

Programação de aniversário

Em 2022, o Sesc completa 76 anos de atuação no País, transformando a vida de milhares de pessoas por meio de ações de lazer, cultura, educação, assistência social e saúde. E para celebrar esta data especial, o Sesc AM preparou uma semana de programação aberta ao público.

No dia 13 de setembro, data de aniversário do Sesc, os Restaurantes do Comerciário, situados nas unidades do Centro e do Balneário, irão contar com cardápio especial e programação cultural para o público presente. No dia 14 de setembro, haverá Show de Calouros no Hall do Sesc Centro. No dia 15 de setembro, será realizado o evento Manhã de Sol, voltado ao público da terceira idade.

No dia 16 de setembro, o Sesc AM promove a 1ª edição do Bolerão do Sesc, na unidade Balneário. No sábado, 17 de setembro, tributo ao artista Zezinho Correa no anfiteatro da Ponta Negra. E no domingo, 18 de setembro, será realizado o Ciclo Sesc, com largada em frente à Arena da Amazônia. Para mais informações sobre os eventos, basta acessar: www.sesc-am.com.br.

*Com assessoria