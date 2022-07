Whindersson Nunes se frustra após show debaixo de chuva: “Mil desculpas”

Whindersson Nunes fez um longo desabafo no Instagram após se apresentar debaixo de chuva em Natal, no Rio Grande do Norte, na noite de sábado, 16. O humorista ficou frustrado com a interferência do mau tempo na qualidade do show e pediu desculpas aos fãs que estavam no local.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)

“Galera de Natal/RN, mil desculpas pelo evento de não ter sido um espetáculo como vocês mereciam.. já passei por tudo em cima de palco, e até aqui sempre deu tudo certo, se criança chora nois canta Baby Shark, se o bêbado atrapalha a gente chama mais pra perto, mas pancada de chuva realmente foi a primeira vez”, disse o comediante.

Whindersson ainda disponibilizou reembolso para aqueles que não ficaram satisfeitos com o evento. “Eu também vou a shows, e quando não sinto que me entregaram o que prometiam faz todo o sentido pegar meu dinheiro de volta. Deixei informações sobre reembolso nos meus stories pra quem se sentiu prejudicado, mais uma vez mil desculpas, e eu espero que em um outro momento você possa ver o meu melhor”, explicou.

O humorista também agradeceu a todos que encararam o mau tempo para curtir a performance. “A você que ficou na chuva comigo, aliás, desde a fila, muito mais tempo pegando chuva do que eu, de coração, valeu mesmo, na moral msm vcs não tem noção do que passa na cabeça da gente, eu tava em ponto de explodir, naquele momento você só pensa em como reduzir os danos, em como fazer pra que não vire um grande revolta, eu só pensava uma coisa “graças a Deus não é de granizo” kkkkkkkkkkkk senão nois ia pegar 2 hora de pedra na cabeça junto”, finalizou.

*Com TERRA