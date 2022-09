Whindersson estreia no Rock in Rio um mês após primeiro show como cantor de trap

Whindersson Nunes se apresenta hoje (4), no “Rock in Rio” com seu projeto musical, no qual assume o codinome Lil Whind. Acostumado com os palcos, o humorista se apresentou poucas vezes como cantor. Mas pelo que já mostrou em redes sociais, o trap é sua nova grande aposta.

No início de agosto, Lil Whind realizou seu primeiro show, e trouxe sentimentos que, há tanto, o artista já consolidado Whindersson não sentia. Em uma publicação no Instagram, ele escreveu: “Fui, mais uma vez, mordido pelo ‘bichinho da vontade de vencer’. Nervoso demais, sem saber falar com as pessoas, sem saber me enturmar, coisa que eu não sinto há tanto tempo”.

“Essa sensação eu lembro que senti quando eu pedia aos comediantes para me ensinarem a contar piadas. O resultado disso? As pessoas que eu amo vivendo como reis e rainhas”.

“Meu primeiro show cantando trap me mostrou que eu tenho um caminho longo para fazer, mas um caminho conhecido. Eu sou fera demais em aprender. É só ir como eu sempre fiz, devagar, com respeito, ouvindo as críticas e dando meu jeito. Eu digo para vocês: Lil Whind vai ser uma marca grande e vai mudar muitas vidas um dia”, prometeu.

Ele ainda falou com seus admiradores e mostrou saber como chegar com Lil Whind ao topo das paradas: “Aos meus fãs e fã clubes: não se preocupem, seu artista favorito sabe o caminho, é questão de tempo! Nós ainda vamos ver 100 mil pessoas fazendo o ‘W’, e vocês sabem que vão ver isso. É como se fosse uma premonição!”.

