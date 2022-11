‘Um Sonho de Natal’ promete surpreender e encantar o público com edição inédita

Entre os dias 10 e 25 de dezembro, a Nova Igreja Batista irá apresentar o tradicional culto natalino que terá o tema ‘Fábrica de Chocolate’, inspirado na famosa história do livro de Roald Dahl; entrada e estacionamento são gratuitos

Recheado de novidades que prometem encantar o público, o culto natalino ‘Um Sonho de Natal’ chega a sua 21ª edição em 2022 mergulhando nos encantos de uma famosa “Fábrica de Chocolate”, enredo adaptado da famosa obra de Roald Dahl (1964). O espetáculo será realizado entre os dias 10 e 25 de dezembro em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, situada na Avenida Torquato Tapajós, 4444, bairro Colônia Santo Antônio, e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, localizada na Avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha. A entrada e o estacionamento são gratuitos, e a classificação etária é livre.

“Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate” narra a história de um garoto pobre que encontra um dos bilhetes dourados para visitar a fábrica do chocolateiro Willy Wonka. A trama se passa em um cenário de pós Segunda Guerra Mundial, em uma cidade isolada na Bélgica, chamada “Forest”, onde toda a população se concentra nos portões da antiga fábrica.

Os preparativos para o espetáculo iniciaram no mês de setembro. O primeiro ensaio geral, na última terça-feira (22), com todos os ministérios envolvidos na peça, já deu uma mostra da grandeza do espetáculo que deve encantar espectadores de todas as idades. Para o pastor Dennes Aparecido, um dos organizadores do ‘Um Sonho de Natal’, o público irá se emocionar com o enredo e se surpreender com as novidades preparadas para este ano.

“Nos preparamos muitas surpresas. Tivemos o primeiro ensaio e garanto que o público vai gostar. Já são mais de 20 anos realizando o ‘Um Sonho de Natal’. Esse espetáculo já entrou no calendário oficial da cidade de Manaus e garanto que toda população vai se encantar e amar o espetáculo”, enfatizou Aparecido.

A peça apresenta um mix artístico de teatro, dança, balé, patins artístico, percussão, artes circenses, fantoches e orquestra, além da tradicional “Árvore de Natal Humana”. Todo o espetáculo é produzido por membros voluntários da igreja, como destacou o pastor Filipe Moraes.

“É importante lembrar que todo esse espetáculo é preparado por voluntários com muito carinho e amor para encantar o público. Então, convidados a todos para que venham viver essa emoção e conhecer o verdadeiro Natal”, afirmou Moraes.

Tanto na Nova Igreja Batista quanto na Nova Igreja Batista Tabernáculo, as apresentações ocorrerão nos mesmos dias e horários. Nos dois locais, a estreia acontece na sexta-feira, 10/12, às 20h. O enredo apresentado ao público em ambos os endereços será o mesmo.

Serviço:

• O quê: Um Sonho de Natal Na Fábrica de Chocolate

• Quando: De 10 a 25 de dezembro (exceto dia 24)

• Horários: De segunda à sexta-feira, às 20h. Sábados: 17h e 20h. Domingos e dia 25, às 15h, 17h30 e 20h.

• Locais: Nova Igreja Batista, situada na Avenida Torquato Tapajós, 4444, bairro Colônia Santo Antônio, e Nova Igreja Batista Tabernáculo, localizada na Avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha.

Com informações da assessoria