Sustentabilidade e Dia Nacional da Cultura são destaques na agenda do Teatro Amazonas

Saraus e concertos integram programação na casa de espetáculos de quarta-feira a sábado (2 a 5/11)

Neste mês de novembro, o Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, apresenta ao público atrações gratuitas com os Corpos Artísticos do Governo do Amazonas. Sustentabilidade, música, literatura, teatro, além do Dia Nacional da Cultura (5 de novembro) integram a programação da casa de espetáculos, administrada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, de quarta-feira (2) até sábado (5).

Iniciando a programação na quarta-feira, feriado nacional de Dia de Finados, a Amazonas Band apresenta o show especial de abertura da Virada Sustentável Manaus 2022. Com regência de Rui Carvalho, o repertório faz uma homenagem à música afro-americana dos Estados Unidos, Caribe e Brasil. O concerto inicia às 20h, com entrada gratuita, por ordem de chegada, e a classificação é livre.

Na quinta-feira (3), a Amazonas Filarmônica apresenta “Variações Enigma”, do compositor Edward Elgar. O espetáculo tem início às 20h, e a regência é do maestro Otávio Simões. A noite traz ainda a violoncelista Anna Samakish, apresentando o “Concerto para violoncelo n.1” do compositor Camille Saint-Saëns. A classificação é de 6 anos, com entrada gratuita, por ordem de chegada.

Na sexta-feira (4), às 16h, acontece o Sarau no Hall com o Coral do Amazonas. No piano, Hilo Carriel acompanha a soprano Raquel de Queiroz e o barítono Josenor Rocha. A apresentação em formato reduzido tem duração de 20 minutos e a classificação é livre, com entrada gratuita.

No sábado (5), Dia Nacional da Cultura, o Teatro Amazonas recebe programação alusiva à data, iniciando com o Sarau Literário no Hall, às 16h, com atrações de teatro, música, dança e poesia.

Às 20h, a Amazonas Band apresenta espetáculo especial dedicado à cultura, com a regência de Rui de Carvalho, participação do Corpo de Dança do Amazonas e da cantora Márcia Siqueira. No repertório, composições de Ary Barroso, Tom Jobim, Ivan Lins, entre outros. A classificação é livre, tanto para o sarau quanto para o concerto. A entrada é gratuita, por ordem de chegada.

