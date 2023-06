Show de Elymar Santos confirma vocação da Casa de Praia como ‘point’ dos manauaras

O prefeito de Manaus, David Almeida, prestigiou hoje (4), a programação multicultural realizada na casa de praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra, que incluiu o show de Elymar Santos, que levou um público de mais de 1.500 fãs dos sucessos românticos do artista nacional. O prefeito destacou que a nova estrutura tem o intuito de impulsionar a realização de eventos culturais na cidade, e que a grande presença do público demonstra a consolidação do espaço.

“Esse é o terceiro evento nacional aqui no local em um mês. Nomes como Neguinho da Beija-Flor e Frejat já se apresentaram aqui, além de mais de 35 artistas locais, e esse é um espaço para a cultura, para o lazer, para o turismo, para a gastronomia, um espaço que Manaus ganha e que está se consolidando também com a presença do público”, disse Almeida.

Com mais de um mês de funcionamento, o novo espaço turístico administrado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), já recebeu grandes nomes da música regional e nacional.

Segundo o titular da Semtepi, Radyr Júnior, o trabalho é realizado de forma transversal com outras secretarias municipais, para que o ambiente tenha uma programação atrativa nos finais de semana e, dessa forma, consolidar o espaço como atrativo turístico da nossa cidade.

“A casa de praia está cumprindo seu papel de fomento ao turismo, a gastronomia, mas também a arte local, e a Ponta Negra ganhou esse espaço importante, temos aqui atrações locais e nacionais, que são fundamentais também para a recuperação da economia, considerando a pandemia da Covid-19”, completou o Radyr.

Espaço multiuso

Convertido em um espaço multiuso, com foco no lazer, turismo, negócios, artesanato e gastronomia, a casa de praia Zezinho Corrêa possui área construída de 1.650 metros quadrados, incluindo restaurante, lanchonetes, administração, banheiros, playgrounds, palco, áreas de convivência e para exposição de artesanato, em um formato modernizado, onde o turista poderá apreciar e adquirir acessórios regionais.

Com informações da Semcom e Semtepi