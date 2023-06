Shopping Ponta Negra promove 3ª edição do Festival de Cultura, no clima azul e vermelho

Quem está procurando algum esquenta para o Festival de Parintins, já pode passar pelo Shopping Ponta Negra a partir de amanhã (2), em mais uma edição do Festival de Cultura. O evento, que é realizado sempre a partir das 19h, vai até o dia 23 de junho, na Praça de Alimentação, piso L3, com atrações que vão de Arlindo Neto até o já esperado Aulão de Boi com P.A. Chaves.

Esta é a terceira edição do Festival de Cultura do Shopping Ponta Negra, que conta com apoio de lojas como Studio Z e Fórmula Academia. O objetivo é homenagear uma das festas populares mais importantes do Brasil, permitindo que os visitantes do shopping possam participar do clima azul e vermelho que toma conta da cidade em junho.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, disse que a programação foi feita para divertir os clientes do centro comercial e dar mais uma opção de lazer aos apaixonados por Caprichoso e Garantido. “O Shopping Ponta Negra valoriza as manifestações culturais do estado e não poderia deixar de entrar no clima do Festival de Parintins”, ressalta a gerente, informando que a fachada do shopping também terá luzes nas cores azul e vermelha, além de um espaço instagramável, no piso L3.

Confira a programação:

2 e 3/6, às 19h – Arlindo Neto (programação especial com realização da loja Studio Z)

9/6, às 19h – Fellipe Jr e Banda

16/6, às 19h – Cateto da Toada

23/6, às 19h – Grupo A Toada

20/6, às 19h – Aulão de boi com P.A Chaves (realização Fórmula Academia)

Com informações da assessoria