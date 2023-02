Sarau Carnavalesco leva alegria da temporada ao Teatro Amazonas

O Sarau Carnavalesco envolveu todos os visitantes do Teatro Amazonas, Centro de Manaus, na tarde de sexta-feira (03/02). A apresentação da escola de samba Reino Unido da Liberdade foi marcada por imersão na alegria, diversidade e folia que representam o período carnavalesco.

A diretora do Teatro Amazonas, Sigrid Cetraro, destaca que receber apresentações de Carnaval torna o espaço cultural ainda mais diverso, além de proporcionar uma grande experiência aos turistas.

“É realmente uma alegria ter no Teatro não apenas ópera, música clássica, jazz e ballet, temos também Carnaval. Estamos abrindo a temporada carnavalesca, e essas apresentações no hall do Teatro começaram em 2020 e são uma programação de sucesso, em que os visitantes podem degustar um segmento diferente, apresentado no prédio mais bonito do Brasil”, diz a diretora.

Com muito batuque, a agremiação apresentou um repertório musical que passeou pelo samba, aos sucessos que marcaram gerações como a música “Tic, tic tac”, em homenagem a Zezinho Corrêa.

O primeiro mestre-sala da Reino Unido, José Luiz Martins, popularmente nomeado como “Nego da Reino”, participa do Carnaval há 10 anos e conta que não é a primeira vez que se apresenta no Teatro, mas que é uma emoção retornar após a pandemia.

“As pessoas veem o Carnaval muito como folia, mas é uma data que vai além disso, pois gera empregos. É muito bom estar de volta após a pandemia, pois muita gente vai poder, finalmente, tirar um dinheirinho”, ressalta o mestre-sala.

O Carnaval, que tem a força de unir gerações, também gera expectativa entre os foliões que têm a missão de fazer o público sambar.

“É a primeira vez que me apresento no Teatro Amazonas, estou muito feliz pela oportunidade. Espero que o público aproveite bastante”, disse Pablo Gustavo, de 15 anos, integrante da escola de samba.

Entre os visitantes, uma família de nacionalidade japonesa aproveitou para conhecer o espaço e se surpreendeu com a apresentação no hall do Teatro Amazonas. “O lugar é lindo e a apresentação, também”, disse Kimiko Tanaka, 52. Compartilhando da mesma opinião da mãe, o jovem de 13 anos, Hiroki, aprovou a experiência: “Isso é muito legal. Muito bom mesmo”.

Turistas de diversos estados do Brasil e do mundo aplaudiram a apresentação da escola de samba. Com mais de uma hora de duração, o Sarau Carnavalesco marcou o início da temporada de espetáculos, de diversos gêneros, que será levada ao Teatro Amazonas, no mês de fevereiro. A programação pode ser acompanhada pelas redes sociais @teatroamazonas e @culturadoam.