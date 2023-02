‘Sarau Carnavalesco’ abre a temporada de espetáculos no TA, na sexta-feira

A temporada de espetáculos no Teatro Amazonas inicia no mês de fevereiro e, neste ano, dando boas-vindas ao Carnaval, nesta sexta-feira (03/02), às 16h, o hall do teatro recebe o “Sarau Carnavalesco”. Os visitantes vão entrar no clima da folia momesca com a apresentação da Escola de Samba do Grupo Especial Reino Unido da Liberdade, até às 17h30.

A iniciativa segue a proposta do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em promover o Teatro Amazonas como um espaço cultural que contempla diferentes gêneros e fomenta a formação de novas plateias.

O titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, ressalta que o primeiro “Sarau Carnavalesco” aconteceu em 2020 e, neste ano, retorna à programação, abrindo a temporada de eventos do mês.

“O Teatro Amazonas é um espaço que recebe atrações variadas, desde música erudita, apresentações de balé clássico, jazz, ópera, e, com o projeto, o maior símbolo cultural do estado, abre as portas para uma iniciativa carnavalesca”, disse o secretário.

Ainda nesta semana, no sábado (04/02), às 20h, o Teatro Amazonas recebe o “III Concerto Cine In Concert”, do Instituto Musical Vila da Barra. Com duração de 1h30, a apresentação traz um repertório de grandes sucessos de filmes: SuperMan, Vingadores, Star Wars, O Rei Leão, A Bela e a Fera, Titanic, entre outros. A entrada é gratuita, por ordem de chegada. Classificação livre.

No domingo (05/02), às 19h, Luso Neto, Lorenzo Fortes, Marcia Siqueira e Raylla Araújo apresentam “Luso Canta Zezinho Correa”. O projeto, idealizado por Luso e lançado em 2020, perpetua o legado do cantor conhecido por diversos sucessos. Um deles, a música do grupo Carrapicho, “Fica Comigo”, adaptado à versão rock’n’ roll. O espetáculo tem classificação livre e com ingressos à venda no shopingressos.com.br ou na bilheteria do Teatro Amazonas.

A música instrumental entra em cena no dia 12 de fevereiro, às 11h, no “Encontro com Amazonas Band”. A atração sugere um formato diferenciado de ensaio aberto da Amazonas Band, seguido de bate papo com a plateia. A ideia é proporcionar um encontro informal entre o público, principalmente os estudantes de música, e os integrantes do corpo artístico do estado. A entrada é gratuita e classificação livre.