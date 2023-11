Roberto Carlos fará participação especial em filme de Dona Lurdes, com Regina Casé

O longa-metragem vai trazer de volta a personagem de Regina Casé na novela Amor de Mãe (2019), da Globo. Ana Maria Braga também aparecerá na produção, segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo.

No fim de outubro, a Globo também anunciou os convidados da próxima edição do Especial Roberto Carlos. No show, que vai ao ar em 22 de dezembro, o Rei vai receber pela primeira vez Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão e o ator Paulo Vieira. Fábio Jr. também fará participação especial.

O filme vai mostrar o que aconteceu com a protagonista um ano depois do último capítulo da história na TV. A protagonista defendida por Regina Casé vai aparecer morando sozinha, já que os cinco filhos foram seguir a própria vida. O roteiro enfoca a redescoberta como mulher após tantos anos dedicados à maternidade.

Filhos de Dona Lurdes também estarão em cena

O elenco de Dona Lurdes, o Filme também terá Chay Suede, Nanda Costa, Juliano Cazarré, Thiago Martins e Jéssica Ellen, que voltam a interpretar os filhos de Lurdes. Enrique Diaz também retorna, como Durval. Arlete Salles, Evandro Mesquita e Maria Gal farão novos papéis na história.

Com roteiro de Claudio Torres Gonzaga, o filme é baseado no livro Diário da Dona Lurdes, que a autora Manuela Dias lançou após a novela Amor de Mãe. Atualmente, a novelista trabalha também no remake de Vale Tudo, clássico de 1988 que ganhará nova versão no horário nobre em 2025.

Com informações do Na Telinha / Uol