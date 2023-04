Recorde! Super Mario é a maior bilheteria de estreia da história de um filme de animação

Filme faturou US$ 377 milhões em apenas cinco dias de exibição

Super Mario tem mais um recorde para chamar de seu. Super Mario Bros: O Filme faturou US$ 377 milhões nos cinemas em todo o mundo entre os dias 5 e 9 de abril. Os números colocam o filme como a maior estreia da história entre as animações.

O recorde anterior pertencia a Frozen 2, lançado em 2019, que arrecadou US$ 350,2 milhões no final de semana de estreia. Super Mario Bros: O Filme é também a maior estreia de um filme em 2023 nos cinemas.

Super Mario estreou em 70 países

Dos US$ 377 milhões arrecadados no final de semana, US$ 204 milhões foram obtidos apenas na América do Norte (Estados Unidos e Canadá). A maior estreia de 2023 até então era de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que faturou US$ 225,3 milhões apenas na estreia.

A animação da Illumination é também a mais bem-sucedida da história do estúdio em uma estreia. O recorde anterior era de Minions 2: A Origem de Gru.

Os números devem ficar ainda maiores nas próximas semanas. Tendo em vista que Super Mario Bros: O Filme praticamente não terá blockbusters concorrentes nas próximas três semanas – o próximo grande lançamento é Guardiões da Galáxia Volume 3, no dia 4 de maio –, é bem provável que vejamos o personagem da Nintendo liderar a arrecadação nos cinemas ao longo dos próximos 20 dias.

No Brasil, os números de faturamento das bilheterias do final de semana são fechados apenas na segunda-feira, mas ao que tudo indica o sucesso por aqui se repetirá. Isso foi o que se revelou nas salas de cinema neste final de semana com uma lotação maior do que o normal.

