Projeto CineMaterna exibe Minions 2, amanhã, no Cinépolis do Shopping Ponta Negra

A edição do mês de agosto do projeto CineMaterna terá a exibição do filme Minions 2: A origem de Gru, amanhã (16) às 14h. A sessão acontece na Cinépolis do Shopping Ponta Negra.

O CineMaterna é um projeto que oferece sessões adaptadas para mães, pais e acompanhantes com bebês de até 18 meses. As salas do cinema são especialmente preparadas para acomodar os bebês, com volume mais baixo de som, ar-condicionado suave, trocadores de fraldas dentro dos espaços, ambiente levemente iluminado e tapete especial na primeira fila. O projeto acontece uma vez por mês e os filmes da sessão são escolhidos através de voto popular no site https://www.cinematerna.org.br/ .

Nas sessões, as dez primeiras pessoas com bebê que chegarem 30 minutos antes do início do filme e procurarem a coordenação do projeto CineMaterna ganham cortesia no ingresso.

Sucesso de bilheteria em todo o mundo, Minions 2: A origem de Gru promete divertir as famílias. O filme conta a história de Gru crescendo em um subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões.

Com informações da assessoria