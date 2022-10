Prefeitura de Manaus abre consulta pública de edital do Carnaval 2023

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), informa que está aberta, até segunda-feira, 31/10, a consulta pública on-line da minuta do “Edital de Apoio às Escolas de Samba”, para o Carnaval 2023.

A minuta está disponível na aba “editais” do site manauscult.manaus.am.gov.br. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 2.229.541,60. A iniciativa, de caráter consultiva, pretende, além de identificar as escolas de samba que estão aptas a participar do desfile oficial do Carnaval de Manaus, democratizar e aperfeiçoar as políticas públicas culturais da cidade.

“Com essa concessão de apoio financeiro para a execução de desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, “A” e “B”, pretendemos estimular, além da economia, a participação popular na construção desse megaevento, que é o Carnaval de Manaus 2023”, concluiu o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Os interessados deverão encaminhar as suas contribuições, propostas e manifestações para modificações do edital para o e-mail convenios.manauscult@gmail.com.

