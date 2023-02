Prefeitura abre inscrições dos ‘Prêmios Literários Cidade de Manaus 2023’ com novidades

A Prefeitura de Manaus lançou ontem (15), a edição 2023 dos “Prêmios Literários Cidade de Manaus” em um encontro com a participação de secretários municipais, estudantes e intelectuais no Palácio Rio Branco, sede do Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

Segundo os membros do Concultura, a gestão do prefeito David Almeida inovou mais uma vez, com alterações importantes na Lei 2.960, de 5/10/22, unificando as categorias, aumentando a premiação para R$ 8 mil, a todos os vencedores e assegurando ainda a publicação impressa das obras selecionadas, dando mais visibilidade aos autores e às suas obras.

O novo formato envolve as seguintes categorias: prêmio Álvaro Maia (romance ou novela), prêmio Arthur Engrácio (contos), prêmio Péricles Moraes (crônicas), prêmio Violeta Branca Menescal (poesia), prêmio Samuel Benchimol (ensaio), prêmio Áureo Nonato (memória e jornalismo literário), prêmio Alfredo Fernandes (literatura infantojuvenil), prêmio Álvaro Braga (livro de teatro), prêmio Mário Ypiranga Monteiro (ensaio de tradições populares) e o prêmio Djalma Batista (temática amazônica).

Os “Prêmios Literários” têm abrangência nacional, organizado pelo terceiro ano consecutivo pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

Para a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, os Prêmios Literários vêm revolucionando a cidade de Manaus. “Não só no sentido de fortalecer os grandes escritores, mas também fazer com que a sociedade possa reconhecer que a leitura é importante para a formação do capital intelectual das crianças e dos jovens”, reforçou.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, ressaltou que esta ação foi concebida com o objetivo de promover a literatura e incentivar os escritores.

“É uma realização do Concultura e Manauscult para fomentar as atividades literárias em nossa cidade. É um importante incentivo para todo aquele que se dedica ao cultivo da palavra escrita. O prêmio é hoje um dos mais importantes do Brasil e projeta a cidade de Manaus no circuito dos concursos literários nacionais”, destacou Telles.

Os avanços promovidos na gestão David Almeida no setor da cultura foram destacados pelo vice-presidente do Concultura, Neilo Batista, como a conclusão do Plano Municipal de Cultura (PMC) e a reformulação do Decreto Municipal que regulamenta a Lei de Incentivo à Cultura.

“São duas ações que vão revolucionar o setor cultural, beneficiando os artistas e trabalhadores da cultura. Primeiro desburocratizando a lei, deixando de ser uma lei morta, e, segundo, elaborando o plano de cultura que norteia a política pública municipal e insere Manaus no Sistema Nacional de Cultura (SNC)”, pontuou Batista.

O titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Eduardo Lucas, prestigiou o lançamento e reconheceu a forte atuação na cultura, da Manauscult e Concultura. “Isso mostra o compromisso do prefeito David Almeida, fomentando e incentivando a literatura, transformando a cultura da cidade Manaus, e nós da Semasc, estamos juntos apoiando no que for preciso”.

A mestranda do PPGL UFAM, Jane Agassiz, membro ativa do grupo de pesquisas literárias Gremplexa, comentou sobre os prêmios. “Felizmente temos na nossa literatura dezenas de iniciativas que visam promover os autores, e esta iniciativa do Conselho de Cultura trará visibilidade a estes artistas, além da premiação, que poderá ser usada na publicação de suas obras. Manaus possui uma forte tradição literária, a exemplo citamos os grandes poetas como Thiago de Mello, Milton Hatoum, Luiz Bacellar, Márcio Souza, Elson Farias, entre outros. Por meio de suas obras tornam possível pensar a literatura como instrumento de construção de um pensamento crítico”, comentou Agassiz.

Abrangência

O concurso é destinado a premiar, anualmente, obras inéditas de autores brasileiros. O concurso é um dos mais destacados do país e, além de ajudar a estimular os talentos literários, promove e insere a cidade de Manaus no calendário literário nacional.

Os “Prêmios Literários Cidade de Manaus” se consolidam como um dos mais importantes do país, colaborando para promover a arte da palavra em nossa cidade, colocando em destaque a literatura, os escritores e o incentivo à leitura.

Prazos

Os principais prazos para os escritores participarem do concurso são o de inscrição (15/2 a 31/3), análise das obras pela comissão julgadora (10/4 a 7/7), e publicação dos resultados (11/7), no Diário Oficial do Município e portal do Concultura.

Com informações do Concultura