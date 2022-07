Noite de Jazz tem Humberto Amorim e banda My Manhattan Jazz Showband nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 8 de julho, das 20h30 às 23h30, o cantor e jornalista Humberto Amorim, e a banda My Manhattan Jazz Showband, farão uma apresentação especial com repertório internacional no restaurante Belle Époque, localizado na Rua Acre, nº 95, bairro Vieiralves, na Zona Centro-Sul da cidade.

O show faz parte do circuito gastronômico “Aqui Tem Jazz”, ação especial do Amazonas Green Jazz Festival feita em bares e restaurantes de Manaus. A proposta é fazer o público “entrar no clima” do festival, com apresentações e pratos temáticos que enaltecem a cultura do jazz.

Intitulado “Noite de Jazz”, o evento fará uma imersão nos maiores hits do jazz mundial. Humberto Amorim e My Manhattan Jazz Showband atuam desde 2006 e seguem a linha do tradicional Great American Songbook, que reúne composições famosas de artistas importantes, como Cole Porter, George Gershwin, Tony Bennett e Tom Jobim.

A banda é formada por artistas no piano, contrabaixo acústico e bateria, além do cantor. “O interessante é que, durante o período de evolução do grupo, sempre permaneceu a formação do quarteto com convidados especiais, como saxofonistas, clarinetistas e trompetistas”, esclarece Humberto.

Ele também destaca que, inicialmente, a banda tinha um repertório tradicional, com base nas músicas eternizadas por Billie Holiday, Frank Sinatra e Tony Bennett, mas que o estilo mudou com o tempo.

“Depois disso, partimos para repertórios de Elvis Presley, Ray Charles e até The Beatles. Agora temos uma grande variedade de estilos, com músicas inclusive do blues. […] Geralmente, o primeiro ato da apresentação é o jazz tradicional, enquanto o segundo tem introdução de funk e blues. Isso enriqueceu muito o repertório e tem trazido uma boa resposta da plateia”, adiciona o artista. O couvert artístico para curtir a apresentação é R$ 25, com a venda sendo realizada no restaurante.

Mais sobre o festival

O Amazonas Green Jazz Festival acontecerá de 22 a 30 de julho, com mais de 40 atrações nacionais e internacionais no Teatro Amazonas, localizado no Centro. A programação completa do evento está disponível no site: www.amazonasgreenjazzfestival.com.br.

O circuito gastronômico “Aqui tem Jazz” tem apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e o objetivo de estimular a economia local, unindo a boa música com a culinária regional amazonense. O empresário interessado da iniciativa deve entrar em contato com a organização do evento, por meio do número (92) 99165-8947.

