Mural feito por Kobra após morte de Glória Maria chega ao Museu da Cultura Afro-Brasileira

Pouco mais de uma semana após a morte da jornalista Glória Maria, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, na capital carioca, recebeu hoje (10), uma tela com a imagem da jornalista. A obra, com 4 metros de altura por 3 de largura, é de autoria do muralista Eduardo Kobra e foi feita a pedido do “Fantástico”, da TV Globo.

Confeccionada em apenas um fim de semana — Kobra precisou de 15 horas de trabalho para finalizar o mural —, a obra retrata a jornalista sorridente e colorida, vestida de branco e com o planeta Terra nas mãos. À sua volta, voam borboletas brancas e pretas.

A obra permanece no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, no rio de Janeiro, até o dia 11 de março. Segundo Kobra, que já foi entrevistado por Glória Maria, a jornalista “se conectou com o mundo como poucas pessoas”. Para finalizar o mural, o artista teve cem latas de spray à disposição, em seu ateliê, em São Paulo.

Com informações de O Globo