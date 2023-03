Mônica completa 60 anos e Maurício de Sousa quer ‘criar a Turma da Mônica adulta e idosa’

Desenhista contou ontem (5) à reportagem do Fantástico como nasceu alguns personagens e diz que o processo de trabalho mudou ao longo dos anos. ‘Ela era um pouquinho violenta. Eu até me arrependo de alguma coisa que eu fiz no começo. Há muitos anos ela não aparece batendo em alguém’, explica o artista.

Pensando no futuro, o artista diz que ‘Mônica Verso’ com várias idades e falando diferentes idiomas é uma possibilidade. “Quero criar a Turma da Mônica adulta e em seguida a Turma da Mônica idosa”.

É na zona oeste de São Paulo que trabalham os criadores das histórias, que preenchem as páginas de 12 milhões de gibis por ano. E foi com os quadrinhos que muitas crianças e famílias brasileiras tiveram a alfabetização facilitada, orgulha-se Maurício de Sousa.

Ao Fantástico, ele deu detalhes da inspiração para criar as personagens mais famosas dos quadrinhos do Brasil.

“Eu trabalhava em casa. Então, eu estava olhando a Magali comendo uma melancia inteirinha de verdade, né? A Mariângela, muito gentil com as irmãzinhas, e a Mônica carregando um coelho que eu tinha comprado na feira de Mogi das Cruzes. Ela pequenininha tentava levantar o coelho…”, diz ele, que se inspirou nas próprias filhas para criar as personagens

“Na hora que eu via aquela menininha meio dentucinha andando pela casa e eu imaginei que podia ser um perfeito personagem forte que o pessoal ia adorar, como aconteceu”, vibra Maurício de Sousa.

Com o passar dos anos, o desenho foi se aperfeiçoando, ganhou novos traços e histórias com outros personagens.

“No início do meu processo de criação ela era um pouquinho mais violenta. Eu até me arrependo de alguma coisa que eu fiz no começo. Há muitos anos ela não aparece nos gibis batendo em alguém”, diz ele.

• Dorinha, uma pequena fashionista, surgiu de uma conversa com a educadora Dorina Nowill há quase vinte anos, que contou como era a rotina de uma pessoa cega.

• Milena, criada em 2018, nasceu de um bate-papo com várias mulheres.

“O Jeremias a gente tem faz tempo… Nasceu antes da Mônica até, mas mulheres negras a gente não tinha. E aí as mulheres negras falaram: ‘A gente não se sente representada por vocês’. A gente fez um trabalho de trazer essas mulheres para cá”, relembra a filha dele, Mônica.

Com informações do Fantástico