Marcella Bártholo é atriz revelação nacional, no prêmio “Destaques da Temporada”

A amazonense Marcella Bátholo foi escolhida na categoria ator/atriz revelação nacional, no prêmio “Destaques da Temporada”. Promovido pelo grupo É Sobre Musicais, que reúne profissionais da área de São Paulo, a premiação reconhece os principais nomes do segmento no país, em 22 categorias.

A premiação estabelece cinco ganhadores por categoria. Na mesma categoria dela, foram apontados outros quatro profissionais que participaram de diferentes musicais em São Paulo.

Marcella Bártholo foi indicada pelo trabalho realizado no musical “Brilha La Luna”, na temporada 2021/2022. Ela ressalta que é uma honra ser escolhida como atriz revelação, ao lado de experientes profissionais. “É sempre uma felicidade receber um prêmio. Brilha La Luna é um musical que eu tenho muito carinho e que me abriu diversas portas”, disse. Todos os escolhidos recebem menção honrosa pelo trabalho.

No espetáculo, ela interpreta a personagem Luna, uma jovem que viveu toda sua vida na comunidade de Aserejé, refúgio hippie criado por seus pais, escondido das grandes metrópoles. Luna vive uma vida tranquila, mas ao completar 18 anos, se vê órfã e sente que falta de algo em toda aquela perfeição. A história ganha outros contornos, quando a personagem se apaixona por um cantor recém-chegado à comunidade hippie, é abandonada pelo astro da música e é encorajada a ir atrás dele na cidade grande, onde encontra diversos desafios para se estabelecer frente às diferenças de comportamento.

