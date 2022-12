Keanu Reeves se ajoelha diante dos brasileiros na CCXP em São Paulo: ‘De tirar o fôlego’

A Comic Con Experience (CCXP) 2022 encerra hoje (4), na São Paulo Expo e consolida a capacidade de brasileiros na realização de eventos sobre cultura pop com a participação de diversos nomes famosos nas áreas dos games, filmes, séries e histórias em quadrinhos

Keanu Reeves foi convidado especial do “CCXP” ontem, em São Paulo. No palco Omelete, o ator comentou o filme “John Wick 4”, cuja estreia está prevista para março de 2023, e garantiu que terá mais ação que nunca. Além disso, em outro momento, ele ficou de joelhos no evento, em agradecimento ao carinho dos fãs brasileiros.

Assim que chegou para a entrevista no evento, Keanu foi recepcionado pelo público gritando, em uníssono, “você é de tirar o fôlego”. Ele respondeu: “O quê? Vocês que são de tirar o fôlego!”

O ator começou falando sobre como é interpretar John Wick e as surpresas que o personagem traz. “É um papel extraordinário, eu consigo fazer tantas coisas malucas. Seja andar a cavalo ou ter uma briga de facas. Mas é o mundo de John Wick. O que vai acontecer? Não faço ideia, e é legal”.

John Wick 4

Quando questionado se tinha mais cenas de ações “exageradas” em comparação aos seus filmes anteriores, o ator respondeu: “O que é exagerado? Tem mais ação neste filme. E… É, acho que o diretor tem uma visão para tentar tornar as cenas interessantes. Tem uma grande briga no meio da rua, em frente ao Arco do Triunfo, voltamos aos cavalos, tem um pouco de direção automobilística, espadas, arco e flecha… Coisas malucas de John Wick”.

Ele contou que precisou se esforçar para realizar a obra. “John Wick 4 foi o filme mais difícil que já fiz. Em termos de ação, é o mais difícil. Mas é o que o torna bom”.

Carreira como diretor

O entrevistador Marcelo Hessel aponta que o ator já dirigiu suas próprias cenas de artes marciais. Ele pergunta para Keanu se ele pretende atuar como diretor.

“Espero que sim. Adoraria dirigir outra vez, só preciso encontrar a história certa. No filme de Kung Fu que eu fiz, “O Homem Do Tai Chi”, eu ajudei a desenvolver o roteiro, e preciso encontrar esse tipo de situação de novo”, disse.

“Algo que venha desta cabeça louca e deste coração e que se torne uma história que preciso contar. E eu ainda não a encontrei”.

Filmes de ação

Keanu, porém, se mostrou incerto quando indagado se enxerga a si mesmo como um “embaixador de filmes de ação”. “Não sei, cara. Eu fiz um documentário sobre filmes e filmagem digital, chamado ‘Lado a Lado’. Eu cresci assistindo e amando filmes. Comecei a atuar aos 16 anos. E amo o cinema, amo ir ao cinema”.

“Amo grandes telas e sons altos. Amo a empolgação que você sente quando você está indo com amigos ver um filme pelo qual você está ansioso. Quando um filme de Quentin Tarantino estreia, eu fico: ‘É isso aí, cara! Vamos ao cinema!'”.

“Nesse sentindo, posso dizer que amo filmes, amo filmes de ação, mas amo cinema. Amo fazer filmes, ser uma parte disso, assisti-los e realmente amo assisti-los em uma grande tela”.

Carinho com os fãs

Ainda no evento, no palco Thunder, Keanu agradeceu a recepção calorosa dos fãs, que vibravam com a presença do ator. Ele chegou a se ajoelhar no palco e fazer uma reverência. “Muito obrigado!”, disse, em inglês.

Com informações do Uol