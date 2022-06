Galera assiste último ensaio técnico do boi Garantido e brinca de boi na “arena”

O povo vermelho invadiu a arena, após o terceiro ensaio técnico, que aconteceu no Curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido), ontem de noite (17), cantando, dançando e confirmando que o Boi da Baixa do São José está no caminho certo para o bicampeonato.

“Além de mostrar um boi bonito, a gente percebe um Garantido diferente, que vai mostrar folclore e brincar na arena, mas não vai esquecer a luta do povo amazônida”, destacou a estudante de História, Suzana Souza.

No último ensaio técnico para ajustar a apresentação do Festival Folclórico 2022, as tribos do Garantido mostraram inovação nas coreografias e os itens individuais arrancaram aplausos do público.

Para o presidente Antônio Andrade é emocionante ver os torcedores do Boi Garantido apoiando o projeto ” Hoje a nação vermelha e branca mostrou que está pronta para apoiar o boi na arena. Juntos fazemos um grande espetáculo. Estamos confiantes e fortes” afirma.

Acompanhando tudo atentamente, um dos diretores da Direção Geral do Espetáculo (DGE), Mencius Melo, explicou que o ensaio serve para ajustar o espetáculo da arena na questão do tempo, por exemplo, mas também para ver a sintonia da galera com o que deve ser mostrado.

“Temos que ver tudo, desde a questão técnica, assim como se estamos conseguindo transmitir emoção, pois os dois fatores juntos são essenciais”, avaliou

O Boi Garantido realiza no dia 22 de junho, o ensaio técnico no bumbódromo, sem acesso ao público para garantir a surpresa necessária no festival.

