Festival de rock vai trazer Sepultura, Kiss e Scorpions para shows na Arena da Amazônia

O festival Monsters Tour vai reunir três grandes nomes do rock mundial em Manaus, neste ano. Kiss, Scorpions e Sepultura vão se apresentar na Arena da Amazônia, no dia 12 de abril.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12) pela Fábrica de Eventos, que assina o evento junto com a Mercury Concerts.

“O Monsters of Rock vai acontecer em São Paulo e terá desdobramentos com o Monsters Tour em Manaus e na Colômbia. O que eu posso garantir é que vai ser um festival com três bandas internacionais no palco pela primeira vez em Manaus”, disse Bete Dezembro, CEO da empresa.

A venda de ingressos começa no dia 19 de janeiro.

Nomes confirmados para Manaus

Em São Paulo, a sétima edição do Monsters of Rock vai acontecer no dia 22 de abril, no Allianz Parque, com shows das bandas Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro.

Em Manaus, a tour terá Scorpions, Sepultura e Kiss, que, como o empresário da banda já havia adiantado, realizará um dos 50 últimos shows de despedida.

KISS

Formada em Nova York em 1973 por Paul Stanley e Gene Simmons, o KISS promete fazer um show inesquecível no Monsters Tour – Manaus. Será um momento único, uma homenagem ao primeiro headliner do Monsters of Rock (1994) e aos fãs que vêm acompanhando o festival por quase três décadas.

O legado do KISS continua a crescer, geração após geração, transcendendo idade, raça e credo. A banda, recordista de Discos de Ouro nos EUA, vai comemorar o cinquentenário na turnê brasileira e as apresentações serão as últimas dos 50 shows do KISS no mundo.

Scorpions

Com 120 milhões de discos vendidos e mais de 5 mil shows em todo o planeta, o Monsters traz a lendária Scorpions, a mais bem-sucedida banda de rock alemã, com um show do Rock Believer Tour, do álbum lançado em fevereiro.

Já se passaram mais de 50 anos desde que Klaus Meine, Rudolf Schenker e Matthias Jabs vagavam pelas ruas de Hannover, quando formaram o Scorpions. Nessa jornada, eles vêm encantando os roqueiros com clássicos como ‘Wind Of Change’, ‘Rock You Like A Hurricane’ e ‘Still Loving You’.

Sepultura

Sepultura é uma banda de heavy metal criada em 1984 pelos irmãos Max e Igor Cavalera em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Com uma sonoridade que combina death metal e thrash metal com elementos de música tribal, indígena, africana, japonesa e outros estilos, o Sepultura ganhou respeito e fama na década de 1990 com discos como Arise e Chaos A.D., e tornou-se forte influência para inúmeras bandas de death metal, groove metal e nu metal.

O Sepultura já vendeu aproximadamente 50 milhões de unidades mundialmente, ganhando vários discos de ouro e platina, inclusive em países como França, Austrália, Estados Unidos e Brasil.

O nome da banda surgiu quando Max traduzia uma canção do Motörhead chamada ‘Dancing on Your Grave’, pois “grave” traduzido para o português, significa “sepultura”.

