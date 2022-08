Festivais em Manaus e outras 7 cidades celebram Dia da Amazônia

Pela primeira vez desde que a data foi instituída por lei, em 2007, o Dia da Amazônia, 5 de setembro, será celebrado em grande estilo em eventos culturais gratuitos por todo o país. Para marcar a data no calendário de brasileiras e brasileiros – a partir de agora anualmente -, oito cidades, incluindo Manaus (AM), vão comandar a comemoração em 2022. Nomes como Gaby Amarantos, Geraldo Azevedo, BaianaSystem, BK, MC Carol e MC Rapadura se apresentarão a partir de 3 de setembro nos Festivais Dia da Amazônia 2022. Os shows gratuitos vão homenagear o bioma Amazônico, que é centro das atenções mundiais tanto por seu papel vital na regulação do clima e na manutenção da vida de suas populações como pela escalada de ataques que têm comprometido sua integridade – de desmatamento e queimadas à violência crescente.

Os Festivais Dia da Amazônia 2022 (http://festivaisdiadaamazonia.com.br/) são uma iniciativa das organizações socioambientais Reocupa, Namaloca, Psica, Negritar, Gira Mundo, Condô Cultural, NOSSAS, Instituto Clima e Sociedade (iCS), Ja.Ca, Murerú Produções, Tapajós de fato, Na Cuia, Suraras do Tapajós, Projeto Saúde e Alegria, Movimentos pela Soberania Popular na Mineração (MAM), Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS), Negritar, Conselho Indígena Tupinambá (CITupi), Movimento Tapajós Vivo (MTV), Terra de Direitos, Maré Cheia, Engajamundo, Mapinguari, Lab Experimental, Megafone Ativismo e Utopia Negra, com o apoio de outras dezenas de instituições socioambientais.

Em Manaus, as homenagens, no dia 4 de setembro, terão shows gratuitos de Casa de Caba, Johnny Jack Mesclado, SANTS, Rabo de Vaca, Bruxos do Norte e Mafel Matagal. Organizado pelo Namaloca e Orígenas, o evento na cidade ganhou o nome de Festival Grito Rua pela Amazônia e vai durar dez horas: das 9h às 19h, no Parque da Juventude Ajuricaba Mascarenhas, em São José Operário. Na Região Norte também haverá shows de graça em Belém, Santarém e Macapá (confira programação abaixo).

Motivados pela importância que a sociedade brasileira enxerga na floresta, movimentos, artistas e organizações socioambientais decidiram sair às ruas para comemorar o Dia da Amazônia como um alerta para o Brasil e o mundo sobre o que está acontecendo na região. O tema da comemoração é um dos centrais das eleições deste ano, e a mobilização nacional visa também reforçar o importante tema do desenvolvimento sustentável e preservação da floresta da Amazônia no centro do debate público, ampliando o alcance das informações sobre o abandono do bioma. Por exemplo, segundo dados do Ruralômetro divulgados recentemente, 68% da Câmara dos Deputados votaram contra o meio ambiente, indígenas e trabalhadores rurais na última legislatura.

A mobilização pretende atrair públicos diversos ao longo das programações de cada cidade, levando a mensagem de que a Amazônia, que ocupa 52% do território brasileiro, está em todo lugar, muito além de suas fronteiras, e merece ser comemorada. “Reverberar a força que vem das matas, ouvir a voz dos povos e fortalecer em coletivo defensores da floresta são eixos que movimentam os Festivais Dia da Amazônia. Nosso objetivo é reunir diversas pessoas, lugares, coletivos com festa, cura e amor”, afirma Deuza Brabo, produtora cultural e coordenadora do coletivo Reocupa, que faz parte das produções dos palcos.

Os Festivais pelo Brasil

O show de abertura será em São Paulo, dia 3 de setembro, com Gaby Amarantos, Anelis Assumpção, Suraras do Tapajós, Bloco do Água Preta e outros convidados. Em Belém, no mesmo dia, também iniciando as celebrações, será realizada a 5ª edição do Festival de Cinema das Periferias e Comunidades Tradicionais da Amazônia. Os eventos se estendem até o dia 10 de setembro, finalizando com o Festival Maní(Festar), em Santarém (PA).

Em 4 de setembro, haverá festivais em Manaus, Belém, São Luís, Macapá, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em cada local haverá atividades gratuitas para todas as idades. A agenda completa, com os horários, está sendo finalizada, e poderá ser acessada no endereço http://festivaisdiadaamazonia.com.br/. Cada evento celebra e respeita as diversidades regionais e culturais, e isso se reflete nos nomes e identidades diferentes de cada palco em cada cidade.

Comemorações pelo Dia da Amazônia em Manaus

Além do Grito Rua pela Amazônia, Manaus também receberá o Esquenta da Virada Sustentável, lançamento oficial da 8ª edição da Virada Sustentável Manaus, organizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS). O evento acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de setembro, no espaço Sun, 8º andar do Manauara Shopping, das 17h às 21h. O evento celebrará o Dia da Amazônia com os shows de Marcia Novo (03), Trio All to All (04) e Jander Manauara​ (05), e fará o chamado para a sociedade do que será a Virada Sustentável 2022. No Dia da Amazônia, 5 de setembro, haverá a abertura da Bandeira “Amazônia de Pé”, no Largo São Sebastião, com a participação de voluntários do evento.

Centenas de ações descentralizadas por todo o país

Além dos festivais nas oito cidades, está sendo organizada a Virada Cultural Amazônia de Pé (https://virada.amazoniadepe.org.br/), conduzida pela Campanha Amazônia de Pé (https://amazoniadepe.org.br/). A programação da Virada reúne mais de 400 ações descentralizadas por todo o país, como oficinas, cine-debates, rodas de conversa e outras atividades organizadas de maneira autogestionada por seus proponentes, e demonstram que em todas as regiões do país os brasileiros estão atentos ao tema e querem participar dessa comemoração em defesa da Amazônia.

Programação dos Festivais Dia da Amazônia 2022 confirmada até o momento (sujeita a alterações):

DIA 3 DE SETEMBRO – SÁBADO

São Paulo

Nome: Baile na Terra Dia da Amazônia

Organização: Megafone Ativismo, Condo Cultural e Lab Experimental

Link: https://www.instagram.com/megafoneativismo/

Programação (lineUp):

11h Bloco do Água Preta

14h Ventanias com Anelis Assumpção, Djuena Tikuna e Suraras do Tapajós

15h00 DJ Eric Terena

15h30 Silvan Galvão e Banda

17h Saulo Duarte

18h DJ Zek Picoteiro

19h Gaby Amarantos

Local: Tendal da Lapa (Rua Guaicurus 1100 – Água Branca)

Horário: Das 11h às 21h

DIA 4 DE SETEMBRO – DOMINGO

Manaus

Nome: Grito Rua Pela Amazônia

Organização: Coletivos Namaloca e Orígenas

Link: https://www.instagram.com/origenascoletivo/

Programação (lineUp): Casa de Caba, Johnny Jack Mesclado, SANTS, Rabo de Vaca, Bruxos do Norte e Mafel Matagal

Local: Parque da Juventude Ajuricaba Mascarenhas (Av. Autaz Mirim 4653-4783 – São José Operário)

Horário: 9h às 19h

Nome: Festival Amazônia Serra do Curral

Organização: JA.CA e Nossa BH

Link: http://jaca.center/amazoniadepe

Programação (lineUp): Nath Rodrigues; Kaê Guajajara; Marcelo Veronez; Coral; Sérgio Pererê; Fernanda Takai e Swing Safado

Mestre de cerimônias: Kdu dos Anjos

Intervenções: Favelinha Dance + Teffy Angel

Local: Palco Amazônia Serra do Curral (Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Av. Afonso Pena 1377 – Centro)

Horário: 14h às 20h

Nome: PSICA no Dia da Amazônia

Organização: Psica

Link: https://www.instagram.com/psicaproducoes/

Programação (lineUp):

Palco Principal

16h – Sereias do Mar

16h50 – Arthur da Silva e Flor de Mururé

17h40 – MC Carol

18h40 – FBC

20h – Viviane Batidão

21h20 – BaianaSystem

Apresentadoras: Leona Vingativa e Gabi Luz

Palco Carretinha

16h30 – Tambores do Pacoval

17h – Reggaetown

17h – Selo Caqui: Pratagy, Reiner, Jenny, Malu

18h40 – Daniel ADR, Mc Super Shock, Urbano

19h30 – Sumano, Kratos, Íra

20h20 – Maderito, Keila

21h10 – Themonias

Apresentadora: Shayra Brotero

Palco do Crocodilo

22h20 Surreal Crocodilo a Resistência

Local: Portal da Amazônia (Jurunas)

Horário: 15h até 0h

Nome: Festival “Nossa Amazônia”.

Organização: Gira Mundo, Mapinguari e Utopia Negra

Link: https://www.instagram.com/giramundoap/ https://www.instagram.com/imapinguari/ https://www.instagram.com/utopia_negra/

Programação (lineUp): Casa Circo; DJ Lobotomy; Tani e Antony; Jhimmy Feiches; Atração MPA (Silmara Lobato e banda Negro de nós); Mc Deeh + Pretogonista; Grupo de Marabaixo Manoel Felipe; Aparelhagem de tecnobrega e Atração Nacional.

Local: Mercado Central em Macapá (Av. Antônio Coelho de Carvalho)

Horário: das 17h às 0h

Nome: Re(x)istência Fest II – O Amanhã da Amazônia é Agora

Organização: Re(o)cupa

Link: https://instagram.com/re_o_cupa?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Programação (lineUp): Criolina; Bateria dos Onça; Bloco Só Safados; Radiola; Bare de Casco; Boi de Pindaré; Mc Rapadura; Gugs, Sistah Chilli e Enme Paixão.

Horário: 7h às 23h

Local: Parque Estadual do Rangedor (Rua Búzios, Quadra 35, Lote-18)

Nome: Virada Amazônia de Pé

Organização: NOSSAS

Link: https://virada.amazoniadepe.org.br/

Programação (lineUp):

Palco infantil: Farra de Brinquedos; Mundo Aflora; Dauá

Palco Slam: Slam Laje com MC Martina

Palco principal: Silvan Galvão e Carimbloco; Samba que elas querem; Felipe Cordeiro e Manoela Cordeiro; Geraldo Azevedo; Metá Metá; Edgar; Nic Dias; BK’

VJ Carol Santana; DJ Gust; MC Kaoma

Feira Junta Local

Exposição Nakoada

Local: Jardins do Museu de Arte Moderna (MAM), Aterro do Flamengo

Horário: 10h às 22h

DIA 10 DE SETEMBRO – SÁBADO

Santarém

Nome: Festival Maní(Festar)

Organização: O Festival Maní(Festar) é feito coletivamente pelas organizações: NOSSAS, Murerú Produções, Tapajós de fato, Na Cuia, Suraras do Tapajós, Projeto Saúde e Alegria, Movimentos pela Soberania Popular na Mineração (MAM), Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS), Negritar, Conselho Indígena Tupinambá (CITupi), Movimento Tapajós Vivo (MTV), Terra de Direitos, Maré Cheia e Engajamundo

Link: https://virada.amazoniadepe.org.br/

Programação (lineUp): Vaca Lusa (teatro infantil) e Bailado de Carimbó (dança)

Show coletivo de Trap de Santarém: Gp Rataria, Kovac, Kaus Mc, Prime, Iank Miller, Monaliza, Alternativos

Show Especial Vozes da Amazônia com: Chico Malta, Hermes Caldeira, Osmarino, Paulinho Barreto (coletivo de carimbó) / Adrya Goes, Vitória Gatto e Cristina Caetano (mulheres do Tapajós) / Rawi, El Puxirum e Priscila Castro (nova geração) / Nato Aguiar, Silvan Galvão e Nilson Chaves;

Suraras do Tapajós convida Thaline Karajá e Maria Gadú

Local: Aeroporto Velho (Av. Dr. Anísio Chaves, 39-169)

Horário: das 18 às 0h

*Com assessoria