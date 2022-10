Festa do Servidor da Prefeitura de Manaus terá shows com atrações locais e Wanderley Andrade

A Prefeitura de Manaus está preparando uma grande festa que será realizada no dia 1º/11, no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, para comemorar o Dia do Servidor Público, cuja data oficial é celebrada nesta sexta-feira, 28/10. Com início programado para as 18h, o evento terá shows musicais de cantores amazonenses e do cantor e compositor Wanderley Andrade.

A “Grande Festa dos Servidores” já é tradicional na prefeitura, mas, por dois anos consecutivos, não pode ser realizada em razão da pandemia da Covid-19. A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) é a responsável pela organização, e conta com a parceria da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), além de toda a estrutura da gestão no suporte à estruturação da festa.

“Nossa festa, com certeza, ficará marcada na lembrança dos servidores porque tudo está sendo preparado de modo a oferecer momentos de lazer e diversão, com toda a segurança, conforme recomendou o prefeito David Almeida. Será uma forma de agradecimento a esses profissionais por todo empenho e dedicação, que tanto contribuem para os resultados positivos da administração e, consequentemente, a aprovação do nosso prefeito”, destaca o titular da Semad, Ebenezer Bezerra.

Atrações

A programação musical começará às 18h, com a apresentação do DJ Marcos Tubarão, que também ficará responsável pela animação nos intervalos dos shows musicais. Às 19h, será a vez do melhor da música sertaneja com o cantor amazonense Daniel Trindade, que promete colocar todo mundo para dançar.

Às 20h30, o samba e pagode tomarão conta do sambódromo, na voz do cantor Mikael, dono de uma voz cheia de personalidade e afinação, que já gravou e cantou em grandes palcos e com vários artistas renomados da música brasileira como: Xande de Pilares (ex-Revelação), Ferrugem, Grupo Tá na Mente, Nosso Sentimento, Pique Novo, Imaginasamba, Mumuzinho, André Marinho (Cupim na Mesa) e grupo Pra Valer. Em seguida, às 22h15, subirá ao palco o parintinense George Japa, que já conquistou o público, com o melhor do forró.

Para fechar a noite, o cantor e compositor paraense, também conhecido como o novo “Rei do Brega”, Wanderley Andrade, que com seu jeitão irreverente, extravagante e luxuoso, realçado por uma cabeleira colorida, traz em seu repertório sucessos como “Traficante do Amor”, “Amor Especial”, “Sempre vou te amar” e muito rock’n’roll.

Durante os intervalos, haverá sorteio de brindes para os servidores.

*Com assessoria