Festa da Vitória do Boi Caprichoso será neste sábado, em Manaus

Campeão do 55º Festival Folclórico de Parintins, o Boi Caprichoso festeja com a nação azul e branca neste sábado (02) no Bar do Boi. Promovido pelo Movimento Marujada, o evento temático “Campeão da luta em poesia” será realizado no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho – Sambódromo, a partir das 21h.

O presidente do Caprichoso, Jender Lobato, vibra com a conquista do título sendo festejada na capital. “Vamos comemorar muito com a melhor galera, nesse sentimento porreta, somos os campeões do maior festival de todos os tempos”, disse.

A comemoração do título do Boi Caprichoso em Manaus terá os itens oficiais Edmundo Oran (Apresentador), Patrick Araújo (Levantador de Toadas), Prince do Caprichoso (Amo do Boi) e Marujada de Guerra, além de Marcela Marialva (Porta-Estandarte) e Marciele Albuquerque (Cunhã Poranga). Toadeiros convidados e as participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Troup Caprichoso, Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB) completam a constelação de atrações.

Para o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, o título do Festival é a coroação do trabalho na temporada. “Foram muitos desafios superados, foi uma vitória da vida. Vamos festejar por todos que venceram para estar aqui e pelos que nos deixaram para ser estrelas que iluminam essa conquista”, destacou.

Entrada

A entrada de pista para o Bar do Boi é gratuita. Os camarotes e mesas estão esgotados.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo número: (92) 99103-6772.

SERVIÇO

Evento: Festa da vitória do Boi Caprichoso

Data: sábado, 2 de julho de 2022

Horário: 21h

Local: Sambódromo de Manaus

Entrada: gratuita

