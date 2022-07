Prefeito anuncia Jota Quest entre as atrações do #SouManaus Passo a Paço 2022

O prefeito de Manaus, David Almeida anunciou hoje (12), em suas redes sociais a banda Jota Quest como uma das atrações que compõem o line-up do festival #SouManaus Passo a Paço 2022, que vai contar com 20 atrações nacionais e aproximadamente 50 locais. O #SouManaus Passo a Paço 2022, maior festival de artes integradas da Amazônia, será realizado entre os dias 3 e 6/9, no Centro Histórico de Manaus.

A programação completa do festival será anunciada nos próximos dias, durante coletiva de imprensa organizada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

A potência e diversidade do seu line-up de música, gastronomia, artes e ações de sustentabilidade prometem dar ao festival, repercussão internacional, posicionando a capital da Amazônia entre os maiores destinos turísticos do mundo, ela que tem o prêmio de melhor destino verde da América Latina, concedido pelo Mercado Mundial de Turismo, durante o World Travel Market, ocorrido em Londres, em 2009.

Novidades

Dentre as novidades desta edição, o #SouManaus Passo a Paço 2022, contará com um dia de festa dedicado ao público cristão e infanto-juvenil, além de novos espaços artístico-culturais dentro do quadrilátero do centro histórico, como, por exemplo, o espaço fashion que vai enaltecer o grafismo indígena que se configura nos trajes e traçados dos figurinos, pinturas e artesanatos que representam a peculiaridade de cada etnia, além do espaço exclusive da feira gastronômica que terá palestras e oficinas ministradas por chefs de reconhecimento nacional e regional.

O festival, que é aberto ao público, terá um total de sete espaços distribuídos em uma área de 45.400 metros quadrados, dentro do Centro Histórico de Manaus com mais de 30 horas de programação, sendo uma grande oportunidade para posicionar o setor artístico-cultural e turístico da cidade não apenas como grande destino de turistas, como também grande destino para investidores.

O acesso será pela avenida 7 de Setembro e rua Governador Vitório, onde estarão montadas a feira gastronômica, feira criativa e demais intervenções.

Turnê

A banda Jota Quest está de volta aos palcos após dois anos longe dos fãs, com a turnê comemorativa de seus 25 anos de carreira, batizada “JOTA25 – De Volta ao Novo”, a série de shows propõe uma viagem “explosiva” pela trajetória musical do grupo, reativando memórias e emoções dos fãs, a partir de experiência audiovisual futurista, e marcando o início de um novo ciclo para a banda mineira.

Com informações da Manauscult