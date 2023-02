Currais do Garantido terão novo formato para receber o público

O Movimento Amigos do Garantido (MAG) deverá promover várias mudanças nos ensaios realizados no Centro de Convenções, o “sambódromo” durante a temporada de 2023. Os Currais do Garantido, eventos tradicionais que antecedem o Festival Folclórico de Parintins, que acontece no fim de junho, deverão sofrer algumas mudanças com o objetivo de receber melhor o público.

Essas mudanças começaram a ser discutidas no 1º Seminário de Organização de Eventos e Gestão, realizado na manhã deste domingo, 5/2, no auditório do Palacete Provincial, no centro da capital. Com a plateia formada, em sua maioria, por associados, a nova diretoria foi apresentada pela presidente do MAG, Cláudia Santos. Cada função teve suas competências detalhadas, conforme o estatuto da entidade.

O seminário, de acordo com a presidente do MAG, Cláudia Santos, terá sequência com outros eventos de aperfeiçoamento e gestão. “O retorno foi maravilhoso. Este foi o primeiro e nós vamos dar continuidade a outros, antes de realizarmos o primeiro evento (Curral) do Movimento Amigos do Garantido”, afirmou.

Visão turística

A programação incluiu uma palestra da gestora cultural Lydia Lúcia sobre gestão de eventos culturais, onde ressaltou a importância do planejamento e do treinamento a todos integrantes das equipes que realizam os eventos do MAG. No caso principal, os Currais do Garantido. “Nós trouxemos aqui a visão turística em eventos culturais. O MAG, como uma marca que está há mais de 25 anos no mercado em sucesso também precisa se reciclar e entender sua postura enquanto protagonista no universo da cultura do Estado do Amazonas”, afirmou Lydia Lúcia.

Entre os itens citados nessa postura, estão melhorias físicas no espaço dos Currais, treinamento ao pessoal que trabalha com o público e ambientação própria de eventos turísticos culturais. “Estamos falando de acessibilidade, de respeito ao meio ambiente, trazendo também uma postura de atendimento ao cliente, mudando conceitos. Evento é uma ação planejada, festa é qualquer coisa que acontece sem organização. E a Cláudia com a Ana começando com esse seminário é um passo muito grande”, concluiu Lydia.

Já o diretor de Eventos do MAG, Rivaldo Pereira, falou sobre o novo formato que os Currais do Garantido deverão seguir. Um repertório não repetitivo entre as bandas, visual novo de dançarinos e uma decoração mais moderna estão entre os itens debatidos.

Feijoada e outros eventos

A tradicional e famosa Feijoada do MAG já tem data definida. Será no dia 10 de junho, com o local ainda a ser anunciado. Mas outros eventos deverão acontecer, fora do calendário dos ensaios, quando o boi contrário estiver usando o sambódromo, obedecendo o revezamento acordado todo ano entre os movimentos organizadores. Este foi outro assunto debatido no seminário.

Diretoria

Sob o comando de Cláudia Santos (presidente) e Ana Holanda (vice-presidente), a diretoria que vai estar à frente do MAG pelo biênio 2023-2024, é composta pelos seguintes membros: Keylah da Costa Gomes (secretária geral), Anne da Costa Rezende (diretora financeira), Gérnia Maria Pereira dos Santos (diretoria administrativa), Josias Martins (diretor jurídico), Abraão da Silva Ferreira (diretor social) e Aldimir de Lima Simplício (diretor de projetos) e Rivaldo Pereira (diretor de eventos).

*Com informações da assessoria