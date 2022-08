Corpo de Dança do Amazonas anuncia temporada nacional do espetáculo ‘Bolero – Nas Ruínas de Paricatuba’

Em fase de preparação para turnê nacional, o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) apresenta o espetáculo “Bolero – Nas Ruínas de Paricatuba”, neste sábado (6/8), às 19h, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro). O evento tem entrada gratuita.

Dirigido pelo bailarino e coreógrafo Mário Nascimento, o CDA integra os corpos artísticos administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O espetáculo “Bolero – Nas Ruínas de Paricatuba” se originou a partir de um vídeo-dança produzido em 2020, durante a pandemia, em Paricatuba, no município de Iranduba.

A coreografia, assinada por Mário Nascimento, foi adaptada aos palcos e os ensaios foram retomados. Em agosto, a companhia se prepara para o espetáculo em Manaus e, em seguida, para temporada nacional: dia 27 de agosto, no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (SP) e, no dia 1º de setembro, no Sesc Brasília.

O produtor executivo do CDA, Wallace Heldon, destaca que o espetáculo “Bolero – Nas Ruínas de Paricatuba” traz 19 bailarinos em cena ao som do Bolero de Ravel. “A proposta do CDA consiste em ocupar os espaços públicos com a linguagem da dança contemporânea, que tem como forma de expressão e permite o tráfego de experiências estéticas”, disse o produtor.

*Com assessoria