Concurso: melhor cover da Joelma vai faturar prêmio em dinheiro

A mais nova amazonense do pedaço, cantora Joelma, vai ser homenageada pelo restaurante Casa Paraense com a realização do 1º Concurso do Melhor Cover da Joelma. Até o dia 31 de janeiro, fãs manauaras podem se inscrever para participar da competição que vai premiar em dinheiro os três primeiros colocados.

De acordo com o proprietário da Casa Paraense, empresário Mauro Tiago Nogueira, a realização do concurso se deu como forma de festejar a aprovação do Título de Cidadã do Amazonas concedido à artista do Pará pela Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), em 2022. Para Mauro, promover a competição é uma retribuição de amor a todos os fãs da Joelma no Amazonas.

“Um artista se consolida inspirando pessoas. Joelma é um ícone, um símbolo de inspiração para todos nós, por tudo que ela representa na cultura do Brasil. Joelma já conheceu nossos produtos, nossos pratos oferecidos na Casa Paraense e os aprovou. Agora, nada melhor do que comemorar a mais nova cidadã amazonense com os fãs cantando e dançando o melhor ritmo, o calypso”, declarou Mauro Tiago Nogueira, ao revelar os pratos prediletos da cantora na Casa Paraense. “Ela adorou nosso tacacá, a maniçoba, o açaí e x-tudo paraense”, frisou.

Premiação

Mauro informou que o restaurante vai premiar o primeiro lugar com R$ 1,5 mil. “Em fevereiro, iniciaremos as disputas. A melhor interpretação garante R$ 1,5 mil. O vice-campeão vai receber R$ 700. Já o terceiro lugar receberá R$ 300. Vai ser uma disputa linda que vai movimentar Manaus”, informou.

Para participar da competição, o fã tem de enviar um vídeo de 15 segundos para o WhatsApp (92) 99501-2162 até o dia 31 de janeiro e falar com Gabriel Dutra, vice-presidente do fã-clube Babys da Jo, e um dos organizadores do concurso.

Fã-clube

O concurso reúne a participação dos fã-clubes da Joelma no Amazonas. Para o vice-presidente do Babys da Jo, Gabriel Dutra, a Casa Paraense faz uma justa homenagem à cantora. “Os fãs da Joelma em Manaus sempre estão em peso na vida da artista. Ela está recebendo duas homenagens (concurso e o título de cidadã) ao mesmo tempo. Ela merece isso e muito mais”, disse o fã, ressaltando: “Joelma e Mauro têm carinho um pelo outro. Por isso, eu acho tão bacana esse concurso, pois é mais uma homenagem de um cara que pensou tudo isso sendo fã dela também. Ele está dando importância notória para uma artista do Norte e juntou fãs e alguns presidentes de fã-clube pra fazer algo bem legal”, completou.

Renata Ribeiro, presidente do 1º fã-clube da carreira Joelma no país, o Vendaval, destacou a expectativa do concurso de cover. “O Vendaval foi criado para incentivar a carreira da artista, na época da antiga banda. Temos 22 anos de estrada. A expectativa é boa, porque o público da Joelma é muito grande em Manaus. Ela tem uma história com a gente. Gravou dois DVDs e dois clipes, sendo um da Banda Calypso e outro de carreira solo. Estamos felizes por participar desse concurso”, disse a fã.

Seletivas

A organização do evento vai divulgar em fevereiro a data de abertura das primeiras seletivas presenciais do concurso. As eliminatórias ocorrerão nas unidades da Casa Paraense em Manaus, localizadas: Rua valência, 16, bairro Planalto; avenida Ajuricaba, 877, bairro Cachoeirinha, e na rua Seriano, 51ª, bairro Cidade Nova.

O público e jurados do concurso decidirão quem avança na competição semanalmente.

Homenagem

Em novembro do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou projeto, de autoria da deputada Terezinha Ruiz, para a concessão do Título de Cidadã do Amazonas à cantora Joelma da Silva Mendes. No dia 13 de dezembro, o governador do Amazonas, Wilson Lima, sancionou a lei, tornando Joelma como a mais nova amazonense. Ainda não foi divulgado o dia em que a artista receberá o título na Assembleia.

Sobre

O restaurante Casa Paraense completou 4 anos de história no último dia 17 de novembro. O empreendimento de alimentação fora do lar criou o “x-tudo paraense”, tendo como resultado o primeiro lugar na etapa regional da 16ª edição da Premiação Brasil Sabor. A casa está presente no Amazonas e no Ceará, e conta cinco unidades, sendo três em Manaus, uma em Parintins e em Fortaleza (CE).

Maiores informações pelo site: https://www.restaurantecasaparaense.com.

