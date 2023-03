CineMaterna terá filme ‘Homem-Formiga e a Vespa’ amanhã no Shopping Ponta Negra

O Shopping Ponta Negra proporciona às mães ou responsáveis por bebês, momentos inesquecíveis no projeto CineMaterna, que vai exibir, esse mês, o filme “Homem-Formiga e a Vespa – Quantumania”, o terceiro da saga do super-herói da Marvel. A sessão acontece amanhã (21), às 14h, na Cinépolis do Shopping Ponta Negra.

Para as sessões do CineMaterna, o público encontra um ambiente de cinema preparado e adaptado para receber os bebês de até 18 meses e seus acompanhantes. O som é mais baixo, o ar-condicionado é suave, há trocadores de fraldas dentro das salas, o ambiente é levemente iluminado e tem um tapete especial na primeira fila. Com todo esse aparato, é possível acompanhar os grandes filmes do momento sem perder de vista o cuidado com os bebês.

Mas a atenção dada às famílias não para por aí. É possível votar e escolher o filme da preferência para cada sessão, votando no site https://www.cinematerna.org.br/.

E ainda ganhar ingresso gratuitamente. Para isso, as 10 primeiras mamães que chegarem 30 minutos antes do início do filme, ganham cortesia. A coordenação do projeto CineMaterna estará à disposição para presentear os que chegaram antecipadamente, com a cortesia no ingresso.

Priscila Furtado, gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, afirma que o projeto faz parte do objetivo de tornar um centro de compras um lugar especial e diferenciado para toda a família, desde o bebê até os vovôs. “Nossa programação tem atrações e opções para todas as idades, buscando ações exclusivas e oferecendo comodidade e um mix muito variado”, explica.

Neste mês, as famílias que forem à sessão especial do CineMaterna vão poder assistir ao novo filme do universo cinematográfico da Marvel, protagonizado pelo ator Paul Rudd, que reprisa o personagem Scott Lang. Na história, os parceiros e super-heróis Scott Lang e Hope Van Dyne retornam às aventuras como Homem-Formiga e Vespa. Com os pais de Hope, Hank Pym e Janet Van Dyne, e a filha de Scott, Cassie Lang, eles exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas, em uma aventura que os levará além dos limites do que eles pensavam ser possível.

