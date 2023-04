CineMaterna do Shopping Ponta Negra exibe ‘Super Mario Bros – O Filme’, na terça-feira

A edição de abril do projeto CineMaterna acontece na próxima terça-feira (18), no Cinépolis, do Shopping Ponta Negra. O filme escolhido para a sessão, que acontece às 14h, é o sucesso de bilheteria “Super Mario Bros”.

Para as sessões do CineMaterna, o público encontra um ambiente de cinema preparado e adaptado para receber os bebês de até 18 meses e seus acompanhantes. O som é mais baixo, o ar-condicionado é suave, há trocadores de fraldas dentro das salas, o ambiente é levemente iluminado e tem um tapete especial na primeira fila. Com todo esse aparato, é possível acompanhar os grandes filmes do momento sem perder de vista o cuidado com os bebês.

Nas sessões do CineMaterna, as dez primeiras pessoas com bebê que chegarem 30 minutos antes do início do filme e procurarem a coordenação do projeto ganham cortesia no ingresso.

Neste mês, as famílias que forem à sessão vão poder assistir ao filme do personagem Mario, sucesso nos videogames e que agora ganha as telas do cinema. No filme, Mario é um encanador no bairro de Brooklyn junto com seu irmão Luigi. Um dia, Mario e Luigi vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach. O reino é ameaçado pelo rei dos Koopas, que vai fazer de tudo para conseguir mandar nos dois lugares.

Com informações da assessoria