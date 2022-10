XI edição do Encontro de Tenores do Brasil acontece no Teatro Amazonas

O Teatro Amazonas recebe, nos dias 12 e 13 de novembro, a XI edição do Encontro de Tenores do Brasil. O evento vai reunir grandes nomes do canto erudito nacional e internacional, como o chileno Léon de la Guardia, que faz carreira na Europa e se apresenta em grandes teatros do mundo.

Também participam do encontro o idealizador do projeto, o amazonense Miquéias William, Richard Bauer, de São Paulo, Juremir Vieira, do Rio Grande do Sul, e Carlos Eduardo Santos, da Bahia, campeão do Festival Brasileiro de Canto Maria Callas, promovido pela Companhia de Ópera de São Paulo. Como parte da premiação, ele irá se apresentar no Encontro de Tenores. O evento também terá a participação da Orquestra Amazonas Filarmônica, sob a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro.

No XI Encontro de Tenores, os artistas vão apresentar árias de óperas como Nessun Dorma, de Puccini, Quanto è bella, quanto è cara, de Donizetti Gaetano, e Vesti La Giubba, de Ruggero Leoncavallo. Pela primeira vez no evento vai ser apresentada a ária Ein Schwert Vergieb mir der Vater, do compositor Richard Wagner. A canção será interpretada pelo tenor Léon de la Guardia.

O idealizador do encontro, tenor Miquéias William, ressalta que os convidados desta edição estão entre os principais nomes do canto erudito do Brasil e da Europa. “O público vai se surpreender com um repertório emocionante, com canções de importantes personalidades da música clássica mundial”, destacou.

O Encontro de Tenores do Brasil foi realizado pela primeira vez em 2012. De acordo com o Miquéias William, a intenção é celebrar a música clássica e promover um intercâmbio entre os artistas.

Miquéias acrescenta que, além de nomes do canto erudito, na programação do evento sempre são convidados artistas de outros estilos. Já passaram pelo palco do projeto, desde a primeira edição, cantores como Marcella Bártholo, Robson Monteiro, Liriel Domiciano e Reinaldo Viana, entre outros. “São 11 anos de uma história muito bonita e que encanta a todos que já tiveram a oportunidade de assistir ao concerto”, afirmou.

Sobre os Artistas

O amazonense Miquéias William iniciou os estudos de música com a professora Sueli Walcafre, fez curso de técnica vocal em Curitiba com Neyde Thomas e Rio Novello. Também teve como mestre o professor Benito Maresca, que foi um dos maiores tenores do Brasil. Miquéias integra o coral do Amazonas e já fez parte de grandes espetáculos.

León de la Guardia nasceu em Viña del Mar, Chile. Iniciou seus estudos no Conservatório de Música Isidor Handler. Nos primeiros anos de estudos, decidiu viajar para a Europa com o objetivo de aprimorar sua técnica. Na Espanha, onde reside, Léon se concentrou no repertório italiano e francês. O artista já se apresentou em teatros importantes em toda a Europa, como Rudolfinum, em Praga, na República Tcheca, Konzerthaus, em Viena, na Áustria, e Petruzzelli, em Bari, na Itália, entre outros.

Quem também fará parte do concerto é o tenor Richard Bauer. Natural de São Paulo, ele estudou com o renomado tenor brasileiro Benito Maresca e tem em seu repertório óperas como Otello, Aida Naucco, La Traviata e II Travotare.

Juremir Vieira começou a carreira no coral da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Estudou canto com Lori Keller, na Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Participou de espetáculos como Rigoletto, Flauta Mágica, Cosí Fan Tutte e La Bohéme.

Carlos Eduardo Santos atua como corista e solista há 17 anos. Foi premiado na edição de 2021 do Festival Brasileiro de Canto Maria Callas, em São Paulo. No currículo, o artista baiano, já se apresentou em grandes teatros, como Castro Alves, em Salvador, da Paz, em Belém, e Tobias Barreto, em Aracaju.

*Com assessoria